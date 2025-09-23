Россияне стягивают штурмовые группы возле Антоновских мостов: в ВСУ рассказали об обстановке на Херсонщине

Российские войска активно концентрируют штурмовые группы вблизи населенного пункта Дачи на левобережье Херсонщины. Их цель – установить контроль над стратегически важными позициями возле Антоновских мостов.

Об этом сообщил в телеэфире представитель Сил обороны "Юга" Владислав Волошин в эфире телемарафона. По его словам, украинские защитники надежно держат позиции, но оккупанты не оставляют попыток их захватить.

В ВСУ объяснили планы оккупантов на Херсонщине

"Сейчас он [враг] сосредотачивает определенное количество штурмовых групп в населенном пункте Дачи, на пути от Алешков до Антоновского моста. Силы обороны Украины надежно держат позиции у мостов, но враг хочет захватить эту часть, потому что это самое узкое место в Днепре", – рассказал Волошин.

Спикер добавил, что на этом отрезке расстояние между берегами составляет примерно 700-800 метров, и если украинские подразделения будут вытеснены отсюда, то оккупанты смогут разместить там определенные виды вооружения и беспилотные летательные аппараты, обустроить площадки для их запуска. Это позволит врагу наносить эффективные удары по правому берегу и держать под контролем так называемое большое русло Днепра.

"Противник пытается всеми силами провести здесь штурмовые действия и взять под контроль наши позиции, но это ему не удается", – заявил Волошин.

Кроме этого, штурмовые действия в направлении Антоновских мостов происходят почти ежедневно, поскольку враг не оставляет попыток захватить островную зону.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия уже несколько месяцев подряд формирует стратегический резерв из новобранцев. Формирование началось на фоне определенного снижения российских потерь на фронте этим летом, когда вербовать ежемесячно Москве удавалось больше россиян, чем их уничтожалось на поле боя в Украине.

