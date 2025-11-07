Российские захватчики днем 7 ноября обстреляли автовокзал в Нововоронцовке (Бериславский район Херсонщины). Из-за очередного удара по поселку пострадали трое мирных жителей, один из которых погиб.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация. Власти также сообщили о ранении оккупантами мирных жителей областного центра, из-за чего также погиб человек.

Удар по Нововоронцовке

По автовокзалу в Нововоронцовке российские военные ударили в полдень. Сначала в больницу были привезены двое пострадавших – мужчину, который получил тяжелые ранения ног, грудной клетки и шеи, и девушку, у которой диагностировали ранение ноги.

Медики до последнего боролись за жизнь 50-летнего тяжело раненного, но травмы оказались смертельными, он умер в больнице. А 19-летней девушке, получившей взрывную травму и ранение ноги, медики оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

После этого в больницу доставили еще одного пострадавшего из-за российского обстрела автовокзала в Нововоронцовке. У 44-летнего мужчины диагностировали взрывную травму и ушиб головы. Ему также оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Обстрелы Херсона

В областном центре еще утром 7 ноября в результате обстрела оккупантами Днепровского района города смертельные травмы получил 53-летний мужчина.

Днем российские захватчики еще несколько раз атаковали Херсон с дронов. Так, под вражеский удар попал 68-летний мужчина, который находился на остановке общественного транспорта – его госпитализировали. Позже в больницу попал 75-летний херсонец, который также получил взрывную травму и обломочное ранение живота из-за российского обстрела.

Во второй половине дня к врачам попали 63-летняя женщина, получившая взрывную травму, осколочные ранения туловища, конечностей и головы, и 58-летний велосипедист, который из-за дроновой атаки россиян получил ушиб головы, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети обнародовали фотографию с голливудской актрисой Анджелиной Джоли, которая прекрасно демонстрирует, что она собственными глазами увидела, как украинцы пытаются защититься от постоянных российских обстрелов. Звезду сняли на прифронтовой Херсонщине в противодроновом тоннеле – конструкции из металлических каркасов и сеток, которую устанавливают над дорогами.

