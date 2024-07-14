Россияне ударили по Конотопу в Сумской области: сообщается о взрыве
Днем 14 июля российские войска нанесли удары по Сумщине. Взрыв раздался в районе города Конотоп.
Атаку подтвердил городской голова Конотопа Артем Семенихин. Он призвал жителей города не игнорировать воздушную тревогу и оставаться в укрытиях.
О том, что в воздушном пространстве Сумщины обнаружена двигавшаяся на запад ракета неустановленного типа, мониторинговые каналы сообщили около 15:03.
Спустя считанные минуты появилась информация о взрыве на территории региона.
"Взрыв раздался в пределах Конотопского района. Ракета больше не фиксируется. Ракетная опасность продолжается до отбоя", – писал monitor в 15:05.
Впоследствии Семенихин сообщил, что россияне нанесли удары по Конотопу.
"Конотоп под обстрелом!!!! Не игнорируем!!!" – написал чиновник.
Напомним, ранее сообщалось, что 14 июля неизвестные дроны в Курской области РФ дроны атаковали телевышку и подстанцию. В местных пабликах при этом очень радовались, что российские оккупанты "в ответ" на точечные атаки БпЛА начали бить по Сумщине из "Градов".
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