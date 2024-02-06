Россияне ударили ракетами по Золочеву на Харьковщине: попали в гостиницу, под завалами есть человек

Оккупационные войска России в ночь на вторник, 6 февраля, ударили ракетами по Харьковщине. Под удар оккупантов попал населенный пункт Золочев, там разрушена трехэтажная гостиница.

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Взрывы в регионе прогремели около 2:30, о них сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. Мониторинговые каналы писали, что россияне атаковали Харьковщину баллистическим вооружением из Белгородской области страны-агрессора.

Позже Синегубов подтвердил прилет в гражданский объект в Золочеве – там разрушено здание гостиницы. Спасатели на месте спасли двух женщин и мужчину. По состоянию на 3:00 под завалами, по предварительной информации, находился еще один человек.

Кроме того, зафиксировано возгорание фасада магазина. "Продолжается ликвидация последствий ударов", – сказано в сообщении главы ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 5 февраля оккупанты обстреляли из РСЗО город Ворожба Сумской области. Вследствие атаки РФ один человек погиб, а еще двое были ранены.

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