Россияне в оккупированных городах собирают данные о подростках для мобилизации в 2024 году – ЦНС

На временно захваченных территориях Украины российские оккупационные войска активно собирают данные о подростках 2006 года рождения, которым сейчас по 17 лет. Враг задумал в следующем году мобилизировать их в свою преступную армию.

Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщили в Центре национального сопротивления. Как отмечается, у оккупантов продолжается подготовка к началу мобилизации украинских мужчин на войну против собственного государства.

В организации отметили, что фейковые военкоматы, созданные россиянами во временно оккупированных городах, собирают информацию о детях 2006 года рождения с прицелом на мобилизацию в 2024 году.

А на захваченных территориях Херсонщины "военкоматы" оккупантов уже разработали мобилизационный план и начали выдачу повесток офицерам запаса. Так называемые "военные" работают на основе данных, которые жильцы предоставляли при раздаче продуктовых наборов и во время незаконных фейковых "выборов".

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"Мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев", – отмечают в ЦНС.

По данным американского Института изучения войны (ISW), с 1 октября в России начинается вторая волна мобилизации резервов в преддверии полугодового осеннего призыва на воинскую службу. И хотя ближайшее окружение Кремля активно не соглашается с такой необходимостью, влиятельная группа "силовиков-ястребов" предлагает более строгие меры по мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ заявили, что в Кремле призвали пропагандистов не вспоминать о слухах относительно второй волны мобилизации и даже не цитировать официальные опровержения по этому поводу.

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