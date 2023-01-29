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Россияне за сутки убили четверых мирных жителей Донбасса, еще 17 получили ранения

Лилия Рагуцкая
War
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Россияне за сутки убили четверых мирных жителей Донбасса, еще 17 получили ранения

28 января Россия продолжала убивать мирных жителей Донецкой области. Из-за вражеских обстрелов за сутки погибли четыре мирных жителя Константиновки и Бахмута.

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Ранения различной степени тяжести получили 17 жителей региона. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, накануне войска РФ убили 3 человека в Константиновке, по которой оккупанты нанесли удар, еще один человек погиб в Бахмуте.

"Россия убивает гражданских! За 28 января россияне убили 4 жителей Донетчины: 3 в Константиновке и 1 в Бахмуте. Еще 17 человек в области получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – отметил Кириленко.

Россияне за сутки убили четверых мирных жителей Донбасса, еще 17 получили ранения
Россияне за сутки убили четверых мирных жителей Донбасса, еще 17 получили ранения

Напомним, накануне оккупанты ударили по жилому кварталу Константиновки. В результате удара погибли трое и получили ранения 14 мирных жителей. Россияне повредили 4 многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили.

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