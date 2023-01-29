Россияне за сутки убили четверых мирных жителей Донбасса, еще 17 получили ранения

28 января Россия продолжала убивать мирных жителей Донецкой области. Из-за вражеских обстрелов за сутки погибли четыре мирных жителя Константиновки и Бахмута.

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Ранения различной степени тяжести получили 17 жителей региона. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, накануне войска РФ убили 3 человека в Константиновке, по которой оккупанты нанесли удар, еще один человек погиб в Бахмуте.

"Россия убивает гражданских! За 28 января россияне убили 4 жителей Донетчины: 3 в Константиновке и 1 в Бахмуте. Еще 17 человек в области получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – отметил Кириленко.

Напомним, накануне оккупанты ударили по жилому кварталу Константиновки. В результате удара погибли трое и получили ранения 14 мирных жителей. Россияне повредили 4 многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили.