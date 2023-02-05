Россияне за сутки убили четырех мирных жителей Донбасса: фото с места прилетов

Российские захватчики продолжают разрушать украинскую Донетчину. За сутки Россия убила четырех гражданских жителей области, еще 11 человек получили ранения.

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Под вражескими обстрелами оказались Дружковка, Угледар, Авдеевка, Часов Яр и другие населенные пункты Донбасса. Подробности и фото с мест прилетов показал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По информации ДонОВА, ночью войска РФ нанесли два ракетных удара по Дружковке. В результате прилетов повреждены 4 многоквартирных дома и здание детского сада. Ранения получили 5 мирных жителей.

Угледар и окрестности города также находились под российскими обстрелами. Там, к счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

Били захватчики и по населенным пунктам на Донецком направлении.

"На Донецком направлении громко было в Курахово: прямым попаданием поврежден магазин, также пострадали 2 многоквартирных дома и сооружение предприятия. Утром произошли обстрелы Соловьевого Очеретинской громады и Авдеевки: повреждены 2 дома в Соловьевом и окрестности АКХЗ в Авдеевке", - отметил Кириленко.

Также войска РФ открывали огонь по Часовому Яру. В этом городе разрушения получили предприятие и не менее 7 жилых домов. По 3 жилых дома повредили российские снаряды и в селах Соледарской громады: Раздоловке и Васюковцах.

"На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Ямполе Лиманской громады. В Звановской громаде повреждены 2 дома в Переездном — без жертв. Всего за сутки россияне убили 4 жителей Донбасса, ранили еще 11", – отметил Кириленко.

Кроме жителя Ямполя, россияне 4 февраля убили также трех человек в Бахмуте.

Напомним, утром 5 февраля Россия ударила ракетами С-300 по центру Харькова. Разрушения претерпел жилой многоквартирный дом в Киевском районе облцентра. Также разрушено 5-этажное здание Харьковского национального университета городского хозяйства. Пострадали мирные харьковчане и охранник вуза.

По предварительным данным, Россия била по Харькову ракетами типа С-300, которые запускались из Белгородской области. Никаких военных или техники в районе не было.