Россияне запустили бессмысленный фейк об аресте Залужного: опровержение

Прокремлевская пропаганда продолжает тянуть фейк о "конфликте" президента Владимира Зеленского и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Недавно противник начал распространять неправдивые сообщения: мол, генерала арестовали и "держат под усиленной охраной".

Эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности на Telegram-канале SPRAVDI.

Россияне пытаются убедить граждан, что Зеленский якобы "приказал арестовать Залужного из-за политической конкуренции". Также противник утверждает в своих Telegram-пабликах, что СБУ отдан приказ держать экс-главкома Вооруженных сил под усиленной охраной.

Похожий фейк пропаганда запустила еще в 2023 году. Тогда россияне писали, что главнокомандующего ВСУ Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского арестовали за "несогласие с позицией президента".

В SPRAVDI подчеркнули: Залужного после освобождения от должности 8 февраля 2024 года назначили послом в Великобританию. 7 марта глава государства согласовал его кандидатуру.

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что преимуществом Залужного на этой должности будет его военный бекграунд.

26 апреля генерал впервые за долгое время появился на фото. Снимок в Facebook опубликовала политический обозреватель "Телеграфа" Марина Шашкова.

Фейки о генерале – это очередная попытка прокремлевской пропаганды подпитать нарратив о "конфликте Зеленского и Залужного".

Как писал OBOZ.UA, в конце апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Лондон уже согласовал кандидатуру Валерия Залужного в роли посла Украины в Великобритании. К своим новым обязанностям военный может приступить уже через несколько недель.

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