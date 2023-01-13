Ротации в командовании армии РФ являются свидетельством системных проблем: Пентагон о назначении Герасимова

Постоянные проблемы России в ходе "спецоперации" в Украине, вероятно, привели к новой смене военного руководства. Кадровые изменения в верховном командовании сил РФ отражают системные вызовы, которые им не удалось преодолеть с начала вторжения.

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Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга в четверг, 12 января, сообщило британское агентство Reuters. Райдер призвал Москву прекратить войну вместо того, чтобы назначать новых командующих.

"Я не буду спекулировать по поводу того, как это может повлиять на ситуацию на поле боя в Украине, но отмечу, что это явно отражает некоторые системные вызовы, с которыми российская армия сталкивается с начала этого вторжения", – отметил Райдер.

Он уточнил, что подразумевает "проблемы в системе логистики, командном управлении, проблемы с обеспечением, моральным духом, а также неспособности достичь стратегических целей, которые они поставили перед собой".

Генерал отметил, что в Пентагоне продолжают наблюдать за развитием ситуации.

"Но откровенно, по моему мнению, мир хотел бы, чтобы Россия сосредоточилась на выводе войск из Украины и сохранении невинных жизней, чем тратила время на многочисленные кадровые изменения. Российские солдаты и их семьи, пожалуй, тоже хотели бы этого", – отметил спикер Пентагона.

Напомним, в России 11 января назначили начальника Генштаба Валерия Герасимова курировать военную кампанию в Украине. Только в октябре прошлого года на эту должность был назначен Сергей Суровикин. Теперь Суровикин останется заместителем Герасимова.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что означает назначение Герасимова командующим оккупантами РФ в Украине. По его убеждению, у России возник внутренний конфликт среди топ-силовиков и военных, который со временем может перерасти в противостояние между лидерами.

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