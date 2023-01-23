Рожали в подвале: акушер-гинеколог из Киева доверил историю музея 'Голоса Мирных'

Акушер-гинеколог в четвертом поколении Сергей Бакшеев с первых дней войны не переставал принимать роды: работать приходилось в бомбоубежище. Тогда в Киеве гудел воздух от взрывов, а Сергей с коллегами собирали по городу продукты, чтобы накормить детей и мам в родильной и детской больнице. Своей историей врач поделился с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"25 февраля я был в Киеве на родах. Они прошли очень спокойно, в хорошей атмосфере, с мужем. Мы успели родить и спустить эту пару в бомбоубежище сразу после родов. Через полчаса мы начали эвакуировать всех в подвал. Больницы готовились, но на самом деле не были подготовлены: мы не понимали, что будет дальше и что делать, попадет к нам, не попадет...", - рассказывает Сергей.

Врач вспоминает: понимание происходящего начало приходить тогда, когда пациенты уже оставались в подвале на ночь. Тогда о манипуляциях или родах вне бомбоубежища уже речь не шла. А потом пришел страх: люди родили и не могли уехать домой: в больнице чувствовали себя безопаснее. А кому-то некуда было ехать или идти...

"У нас в больнице была семья: муж, жена, двое детей и бабушка. Они все обосновались на двух кроватях в бомбоубежище, поочередно спали. Тогда пришло понимание того, что действительно началась война", - делится акушер-гинеколог.

В первые дни войны Сергей и его коллеги проехали по Киевской области и собрали питание для роддома. Где-то продукты отдавали бесплатно, некоторые врачам приходилось покупать за собственные средства. То, что оставалось, отвозили в детскую больницу. Затем Сергей начал ездить в составе гуманитарной медицинской миссии по деоккупированным населенным пунктам, чтобы оказать медицинскую помощь людям, не имеющим доступа к больницам. Это рискованные выезды с учетом минирования и обстрелов.

"В такие поездки едут волонтеры и медицинские работники, которые знают, что они рискуют своей жизнью. Ни один из наших врачей не получает никаких средств... Что заставляет наших людей не подчиняться? То, что это наша земля. Это наша семья. Это наши дети", — говорит врач. Смотрите и слушайте его историю по ссылке.

История Сергея вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 55 000 историй.

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