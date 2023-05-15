"Подарок для Путина": в Чехии собрали 2,3 млн долларов на РСЗО RM-70 для Украины и 365 снарядов к ней

Неравнодушные жители Чехии смогли собрать 2 300 000 долларов, чтобы купить для Сил обороны Украины чешскую реактивную систему залпового огня RM-70. В эту стоимость входит также 365 снарядов к указанной РСЗО.

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Сбор средств проходил в рамках волонтерского проекта "Подарок для Путина". Об этом сообщается на Twitter-странице организации. Отметим, что организаторы уже на следующий день после закрытия этого сбора открыли новый – чтобы преподнести для путинских войск в Украине новый "подарок".

2 300 000 долларов чехи собирали два с половиной месяца. Свой вклад в покупку RM-70 внесли 19 165 физических и юридических лиц.

Установка, как ожидается, будет оперативно передана украинским воинам и развернута на фронте уже за несколько недель.

15 мая волонтеры открыли новый проект, заявив, что собирают деньги на то, на что еще никто никогда не собирал в мире. В анонсе было сказано, что "это будет по-настоящему взрывоопасно".

Оказалось, что новый "подарок для Путина" – это 10 тонн пластита. Взрывчатка требуется специальному подразделению украинской полиции КОРД для "работы" на фронте. "Им нужно это быстро, и мы знаем, как это сделать", – написали волонтеры.

Какие характеристики у RM-70

Эта реактивная система залпового огня, которая производилась в 1971-1989 годах, стреляет снарядами калибра 122 миллиметров. В 2010 году она была снята с вооружения чешской армии, а Словакия продолжает выпускать обновленную версию с американской РСЗО.

RM-70 можно назвать копией советского БМ-21 "Град". Вооруженные силы Украины уже используют RM-70 – эти установки были переданы нам Чехией после начала полномасштабного российского вторжения.

Система RM-70 включает:

– самоходную пусковую установку;

– неуправляемые реактивные снаряды;

– систему управления огнем;

– транспортно-заряжающую машину.

Стандартная максимальная дальность стрельбы – примерно 20,5 километра, перезаряжается РСЗО за 2 минуты. При движении по шоссе пусковая установка развивает скорость в 80 км/час.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее президент Чехии Петр Павел, отставной генерал и бывший топовый военный советник НАТО, заявил, что контрнаступление Украины имеет хорошие шансы на успех. Он также выразил уверенность, что ВСУ в конечном итоге получат западные истребители.

– Петр Павел также посоветовал Украине не начинать контрнаступление в спешке. Элемента неожиданности в этот раз не будет, поэтому Силам обороны нужно качественно подготовиться к операции.

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