Руками Гросси Кремль пытается изобразить Украину как угрозу ядерной безопасности – ISW

Россия пыталась использовать визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую АЭС, чтобы представить Украину угрозой радиационного инцидента. Москва надеялась, что это взорвет западную поддержку Киева.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В американском аналитическом центре подчеркнули, что в России намеренно исказили заявление главы МАГАТЭ.

Так, Гросси 27 августа заявил в соцсети X, что ситуация на Курской АЭС "серьезная" и что "нападение на любую АЭС неприемлемо вне зависимости от места ее расположения". Он также заявил, что КАЭС особенно уязвима для обстрелов или ударов беспилотников, поскольку ее реактор не имеет защитного корпуса и расположен в "обычном здании".

Однако российские пропагандисты из правительственных СМИ извратили его заявление. Они утверждают, что глава МАГАТЭ заявил, что видел доказательства боевых действий "поблизости", включая беспилотники и обломки беспилотников.

В то же время, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что российские власти предоставили доказательства украинских ударов по КАЭС. Этими "уликами" он называет обломки беспилотника, найденные на территории Курской АЭС.

МАГАТЭ признало, что Россия проинформировала его о том, что нашла обломки беспилотника, но агентство не давало никаких оценок тому, откуда прилетел этот БПЛА, как и не подтверждала заявления России о причастности к нему украинских военных.

Ранее ISW отмечал, что украинские силы постоянно демонстрировали способность наносить удары с тыла по территории России и оккупированной Украине на расстояние, превышающее 60 км между КАЭС и украинско-российской границей. В американском аналитическом центре предполагалось, что украинское военное командование сознательно уклонялось от удара по атомной станции.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси лично посетил Курскую АЭС. После этого он заявил, что, хотя и станция работает в штатном режиме, "ситуация серьезная". После посещения Курской АЭС Гросси собирался в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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