Русские, конечно, максимально волшебные — не перестает удивлять, как они радуются, что смогли на несколько часов остановить подачу воды в Киеве, типа якобы это некая ответка и некий успех.

Неуважаемые, чтобы удивить, вы должны бить сильнее (причем кратно), чем раньше; напомню, что вы бьете с 2022 года по энергетической инфраструктуре и тогда, так как Украина только училась справляться с этим, у вас реально получалось пару раз на сутки частично организовать блекаут.

Также затем были веерные отключения, а затем в 2023, а затем в 2024.

Вы давно бьете и бьете в полную силу, и сильнее просто не можете, поэтому ваши удары больше не "впечатляют".

Это примерно как если бы террористы ИГИЛ попытались бы кого-то сегодня впечатлить отрезанием головы на камеру или ХАМАС тем, что пустил бы ракету по городу.

Все это не впечатляет, так как это все делается давно и это уже понятные паттерны поведения; также и с вами — вы давно ведете террор против мирных граждан Украины, уже не первый год, и вам нечем удивить этих самых украинцев.

Помимо разве что снова расписаться в том, что вы — банальные террористы, когда в ходе очередного вашего удара гибнут украинские дети, как, например, сегодня: вы, свиньи помойные, убили ребенка в Запорожье.

Вы давно воюете на своем пике огневых возможностей, и если вы где-то не бомбите, это не из-за "гуманизма", а потому что не можете.

А террор бомбандировками, которые ведете уже несколько лет, вы никого не "впечатлите".

Украина же наращивает свои возможности и способности, и если в 2022 году она могла пустить пару "Точек-У" по вашим приграничным объектам, то теперь она устраивает вам блекауты, выносит арсеналы, НПЗ, нефтепроводы и другие стратегические объекты.

Горят ваши фабрики и цеха, а дальность поражения целей в 1500–2000 уже становится рутиной.

Вот это уже реально впечатляет, это вдохновляет, это действительно достижение, за которым стоит немалый труд и ресурсы.

И у вас будет еще больше гореть и руиниться, потому что, как я уже отметил, Украина только множит свои возможности и будет продолжать бить в ответ — в ответ на ваш у*бищный террор мирного населения, который вы ведете от своей военной импотенции и вопиющей некомпетентности.