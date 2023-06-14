Ржавые снаряды насыпью: в сети показали, какие боеприпасы получает армия РФ в Луганской области. Фото

В сети показали, в каком состоянии находятся боеприпасы, которые страна-агрессор отправила своим оккупантам на Луганское направление. Снаряды оказались ржавыми и были переданы насыпью.

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Соответствующие кадры в среду, 14 июня, опубликовали в Telegram-канале "Досье шпиона", который вдет сотрудник одной из спецслужб. Как известно, у российских военных, которых отправили захватывать украинские города и мародерить, остро не хватает БК.

На фото показаны боеприпасы, полученные подразделениями вооруженных сил страны-агрессора, которые находятся на Луганском направлении.

"Сами боеприпасы слегка проржавевшие. Но ответственные со складов уверяют, что порча произошла в ходе перевозки, ведь отправлялись они будучи в идеальном состоянии", – говорится в сообщении.

Также автор обратил внимание на "инновационный" способ перевозки боеприпасов – насыпью.

"Не переживайте, это совершенно безопасно. И помещается больше", – сиронизировал он.

Ранее на этом же канале сообщали, что Россия испытывает большие трудности с обеспечением своих оккупационных войск в Украине боеприпасами. Пополнять запасы боекомплекта противнику очень непросто, так как они постоянно истощаются. Для этого россиянам приходится восстанавливать старые снаряды со складов, которые еще подлежат ремонту.

Как известно, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил настоящую истерику из-за критической нехватки боеприпасов. Он показал горы погибших в попытках захватить Бахмут вагнеровцев и обвинил в этом руководство ВС РФ, не обеспечившее вооружением его наемников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР Минобороны Украины заявили, что из-за дефицита боеприпасов и оружия Россия ищет союзников среди стран Ближнего Востока и Африки. С целью договориться о военной помощи Москва направляет специальные делегации.