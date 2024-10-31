С начала суток враг продолжает наступательные действия: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

С начала суток российские оккупационные силы продолжают вести наступательные действия, в то время как Силы обороны отражают вражеские атаки. Наибольшая активность врага наблюдается на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 31 октября. Общее количество боевых столкновений по всей линии фронта достигло 79.

Сумская и Черниговская области и дальше страдают от артиллерийских обстрелов с территории России, в частности обстрелы зацепили населенные пункты на пограничные, такие как Покровка, Бачевск, Шалыгино, Новенькое, Леоновка, Басовка, Павловка и Кореньок.

Также известно о семи авиаударах по Курской области, во время которых противник сбросил 13 авиабомб.

На Харьковском направлении сейчас идет атака врага близ Волчанска, где украинские защитники уже отбили две попытки противника.

На Купянском направлении враг семь раз пытался прорваться на позиции наших сил возле Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Берестового и Вишневого. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении в течение дня оккупанты совершили 12 атак на украинские позиции в районах Екатериновки, Степного, Грековки, Тернов и Серебрянского леса, где были применены НАРы. Восемь столкновений завершено, четыре еще продолжаются.

В Торецком направлении враг дважды пытался улучшить свои позиции, но украинские силы дали отпор. Противник сбросил четыре авиабомбы в район Екатериновки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли десять попыток вытеснить наших защитников, и бои вблизи Променя, Лисовки и Вишневого все еще продолжаются. Миролюбовка и Мирноград подверглись авиаударам из КАБов.

На Кураховском направлении зафиксировано 22 вражеских атаки в районах Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Основной акцент оккупанты делают на районе Антоновки, где совершили десять штурмов, из которых три до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении продолжаются два боеприкосновения у Богоявленки и Трудового, где украинские защитники уже отбили две атаки в течение дня.

На Ореховском направлении противник дважды пытался атаковать в направлении Новоданиловки, а по Юрковке, Таврическому и в районе Малой Токмачки сбросил восемь управляемых авиабомб.

На Приднепровском направлении успешно отражены два штурма врага. В других направлениях ситуация остается без существенных изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России вечером в среду, 30 октября, ударили авиабомбой по Салтовскому району Харькова и попали в многоэтажное здание, разрушив в нем почти весь подъезд. Подтверждена гибель 3 человек, 35 человек пострадали.

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