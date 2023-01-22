С начала войны шахтеры ДТЭК передали 750 тонн угля для ВСУ, УЗ и местных общин

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину угледобывающие предприятия компании ДТЭК Энерго в Днепропетровской области передали ВСУ почти 300 тонн угля.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, помощь организована в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

Топливо предназначено, в том числе для обогрева украинских защитников на передовой.

"Оно используется на передовой для бандеропечок, которые собственноручно изготовили для защитников коллективы предприятий компании. Накануне зимы украинские защитники получили более 300 таких полевых печей от шахтеров и ремонтников ДТЭК Энерго", - уточнили в компании.

Там также отметили, что с начала войны угледобывающие предприятия компании предоставили 450 тонн угля для нужд "Укрзализныци" и местных общин. Таким образом, для нужд ВСУ и гуманитарных целей компанией уже было передано более 750 тонн угля.

Как известно, "Стальной фронт Рината Ахметова" - это инициатива, которая объединила всю милитарную помощь бизнесов SCM Рината Ахметова для ВСУ, других силовиков, медиков и т.д. Так, в рамках инициативы ДТЭК предоставляет бесплатную электроэнергию предприятиям критической инфраструктуры на госпиталях, Метинвест производит и закупает защитную амуницию и технику. Сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний составляет 4,3 млрд грн.

Ранее СМИ сообщали, что компании ДТЭК Энерго, Метинвест и Фонд Рината Ахметова передали очередную партию гуманитарной помощи. 4000 продуктовых наборов получили жители Зеленодольска Днепропетровщины.