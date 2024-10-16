С учетом опыта НАТО: в Минобороны утвердили новую систему оказания медицинской помощи в боевых условиях

На поле боя в Украине по-новому будут оказывать медицинскую помощь раненым в боях военнослужащим. Новые правила разработали с учетом реального опыта украинских боевых медиков, а также с учетом советов от западных партнеров.

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Кроме того, они будут соответствовать стандартам НАТО. Соответствующий приказ №598 утвердило Министерство обороны Украины, говорится на сайте ведомства. Как отмечается, утверждены новые объемы оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе в ходе боевых действий.

Документ определяет четыре уровня медицинской поддержки:

– роль 1 (R1) – первичная медицинская помощь, неотложная помощь, базовая диагностика;

– роль 2 (R2) – расширенная помощь (реанимация, хирургические вмешательства на догоспитальном этапе);

– роль 3 (R3) – специализированная помощь в госпиталях;

– роль 4 (R4) – полный объем помощи (узкоспециализированные услуги и реабилитация в тыловых госпиталях).

Согласно приказу также дополнительную медицинскую помощь на поле боя могут оказывать команды поддержки. В их состав могут входить медицинские работники из разных подразделений и гражданских учреждений здравоохранения.

"Внедрение этого приказа будет способствовать повышению качества медицинской помощи в боевых условиях, лучшему пониманию возможностей медицинских подразделений, улучшению обеспечения и взаимодействия с медицинскими службами стран НАТО. Следующим шагом будет утверждение новых табелей оснащения в соответствии с объемами медицинской помощи. Это должно унифицировать медицинские подразделения Сил безопасности и Сил обороны", – отметили в Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны поддержало законопроект №11531, предлагающий уволить с военной службы тех, чьи неполнородные братья или сестры погибли или пропали без вести во время войны. Однако его принятие зависит от дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде.