Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen: в FT раскрыли подробности

Шведская компания Saab собирается открыть в Украине завод, где будут производиться истребители JAS 39 Gripen E. В частности, на предприятии будет проводиться финальная сборка компонентов этих самолетов.

Открытие объекта связано с соглашением между Украиной и Швецией о приобретении истребителей, которое обе стороны заключили 22 октября. Об этом сообщает Financial Times.

Договор потребует существенного увеличения производственных мощностей

Гендиректор Saab Микаэль Йоханссон сообщил, что в рамках соглашения между Швецией и Украиной рассматривается контракт на поставку 100–150 истребителей Gripen. Такой объем, по его словам, фактически удвоит производственные потребности компании.

"Это не так просто во время войны, но было бы замечательно создать мощности по меньшей мере для финальной сборки и тестирования, а возможно и частичного производства в Украине", – отметил он.

Йоханссон добавил, что даже несмотря на уже сделанные инвестиции в производство 20–30 самолетов Gripen в год в Бразилии, украинское соглашение потребует значительного расширения производственных мощностей – не только там, но и в ряде других стран.

В Saab считают, что подписание контракта с Украиной стало бы мощным стимулом для развития компании. Ранее шведский оборонный концерн реализовал продажу 60 новейших истребителей Gripen для Швеции, 36 – для Бразилии и 4 – для Таиланда.

Напомним, 22 октября 2025 года Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству двух стран в сфере развития воздушных возможностей. Документ открывает путь к получению Украиной шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения JAS 39 Gripen.

Украинский лидер проинформировал, что Украина сознательно определила истребители JAS 39 Gripen приоритетом в усилении своего воздушного флота. По его словам, выбор сделан после сравнения различных платформ и с учетом стратегических потребностей армии.

Ранее OBOZ.UA писал, что Украина надеется получить первые шведские истребители JAS 39 Gripen уже в 2026 году, и рассчитывает принять на свое вооружение 150 таких самолетов. Владимир Зеленский отметил, что Gripen является частью украинских гарантий безопасности.

