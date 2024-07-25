Самая длинная за время полномасштабной войны: в Харькове воздушная тревога продолжалась более двух суток

В Харькове вечером четверга, 25 июля, закончилась самая длинная с начала полномасштабной войны воздушная тревога. Она длилась более двух суток.

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Тревогу в городе объявили еще 23 июля в 18.31. Отбой харьковчане услышали только сегодня, 25 июля, в 21:02. Несложные подсчеты показывают, что воздушная тревога длилась двое суток, два часа и 31 минуту.

Однако период между тревогами продлился всего 11 минут – в 21:13 в Харькове снова раздалась сирена и очень возможно, что не все жители города успели выйти из укрытий.

До сегодняшнего дня самая длинная воздушная тревога в Харькове длилась одни сутки, 14 часов и 16 минут. Она началась во вторник, 9 июля.

Российские террористы с самого начала полномасштабного вторжения регулярно обстреливают Харьков и Харьковскую область. Воздушные тревоги в регионе иногда продолжаются по 10 – 12 часов.

Но самые длинные тревоги в области продолжаются в Липецкой и Волчанской общинах. Их объявили еще 12 мая – 74 суток назад, и по состоянию на 25 июля отбоя не было.

Как сообщал OBOZ.UA:

24 июля российские террористические войска весь день атаковали ракетами Харьков. В результате пострадали по меньшей мере шесть горожан. Под огнем неприятеля оказалась промышленность и инфраструктура.

20 июля россияне также атаковали Харьковщину. Под вражеским огнем оказался ряд населенных пунктов: в местах попадания вспыхивали пожары, разрушения испытали инфраструктура, админздания, склады, зернохранилище, более 50 жилых домов.

Также 20 июля оккупанты ударили по железной дороге Харьковщины. Пострадали четверо сотрудников, повреждены здания и поезда.

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