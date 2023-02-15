''Самое сложное направление'': Зеленский рассказал о тяжелых боях за Бахмут и отметил героизм защитников Украины. Видео

Самым горячим направлением на фронте сегодня является Угледар и особенно Бахмут на Донетчине. Стоящие там защитники Украины демонстрируют поразительный героизм и наносят максимальные потери врагу.

Видео дня

Воины признаются: в районе Бахмута сейчас сложно, однако держат оборону, чтобы дать Украине время подготовиться к освобождению всех захваченных РФ украинских территорий. Об этом во время совместной с премьер-министром Швеции пресс-конференции в Киеве 15 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, самые ожесточенные бои сейчас идут в Донецкой области, в частности, в районе Угледара и особенно - за Бахмут.

"Из всех ситуаций, которые есть на территории нашего государства, самое сложное и горячее именно то направление, также Угледарское направление. В принципе, на востоке непросто нашим людям. Но есть Крепость Бахмут. Есть такое словосочетание в нашем обществе... Крепость жива. Жива, я имею в виду живая, потому что состоит из живых людей", - подчеркнул глава государства.

Он отметил чрезвычайный героизм защитников Бахмута, которые сейчас держат свои позиции, пока Украина готовится к окончательному освобождению захваченных Россией территорий.

"Люди крепкие, защищают город. Стоят. Понимают, что они крепость. Стоят, чтобы Украина готовилась к деоккупации всех территорий. Они стоят крепко и выполняют свою задачу. И уничтожают по максимуму силы врага. Поэтому все поддерживаем Крепость Бахмут, поддерживаем воинов. Я на постоянной связи со всеми командующими, от Главкома до командующих направлений. Разговаривал с ними. Говорят: "Сложно. Но держимся", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский встретился с премьером Швеции. Глава шведского правительства во время визита в Украину подтвердил, что Стокгольм предоставит украинским военным САУ Archer. В то же время, запрос Украины относительно предоставления современных истребителей пока остается без ответа.

Также сообщалось, что в ходе второго дня "Рамштайна" западные партнеры Украины концентрировались на вопросах предоставления нашему государству современной бронетехники, в частности танков, а также обеспечения украинских войск боеприпасами.