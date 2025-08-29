'Самой маленькой погибшей девочке не исполнилось и трех лет': Зеленский заслушал доклад о последствиях атаки РФ на Киев и призвал к давлению на агрессора

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад о последствиях российского удара по Киеву в ночь на 28 августа. По его словам, сейчас известно о 22 погибших, среди которых 4 ребенка.

Украинский лидер призвал к давлению на страну-агрессора, ведь Россия понимает только язык силы. Об этом гарант написал в своем Telegram-канале 29 августа.

Что известно

"Был доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. На месте российского удара по жилому дому в Киеве в Дарницком районе завершились спасательные работы. Продолжается разбор разрушенных конструкций", – говорится в сообщении.

Президент проинформировал, что в настоящее время известно о 22 погибших, судьба 8 человек остается неизвестной.

"По состоянию на данный момент известно о 22 погибших только в одном этом месте попадания, среди них четыре ребенка. Самой маленькой девочке не исполнилось и трех лет. Мои соболезнования родным и близким погибших. Всего в ту ночь россияне убили 23 человека в Киеве. До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек. Еще 53 были ранены. Всем им оказана необходимая помощь", – отметил он.

Глава государства поблагодарил работников ГСЧС, полицейских, медиков, коммунальных и экстренных служб, которые помогали людям. Он подчеркнул, что агрессор должен взять ответственность за атаку. В то же время партнеры должны оказывать более сильное давление на РФ ради мира.

"Россия должна отвечать за этот удар, как и за все остальные удары по нашему государству, по нашим людям и по всем стараниям мира завершить эту войну. Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать "Шахеды" для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами, как Северная Корея, это означает, что мир должен реагировать соответственно. Нужны сильные санкции, сильное давление, сильные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности. Россия понимает только силу и проявления силы сейчас нужны. Соединенные Штаты, Европа, страны "двадцатки" обладают этой силой", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 28 августа Россия атаковала столицу Украины – Киев ударными БПЛА, баллистикой и "Кинжалами". В Дарницком районе разрушена пятиэтажка. Известно о 23 погибших, среди которых – 4 ребенка и десятки пострадавших.

В вечернем обращении к украинцам в четверг, 28 августа, Зеленский заявил, что циничный российский удар четко демонстрирует, что цели Москвы – воевать и убивать – не изменились, а эта атака по Киеву была самой большой.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп был недоволен из-за удара оккупантов по Киеву, несмотря на то, что это его "не удивило".

Как сообщал OBOZ.UA, в посольстве Соединенных Штатов отреагировали на ужасающую российскую атаку на Киев. Там отметили, что удары со стороны страны-агрессорки по гражданским объектам и убийства мирных украинцев должны прекратиться.

