'Самый холодный день из ближайшей перспективы': синоптики уточнили прогноз для Украины на четверг. Карта

В четверг, 4 апреля, в Украине ожидается новая волна похолодания, местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере и западе днем +6...+11 градусов, на юге же сохранится теплая погода с температурой воздуха до +21.

"Завтра будет самый холодный день из ближайшей перспективы! В северных и западных областях Украины даже днем температура воздуха не будет превышать +6+11 градусов", – озвучила свой прогноз украинская синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в центральных областях в четверг погода будет "пестрой". В Винницкой и Полтавской областях +8...+12 градусов.

На Черкасчине и в Кропивницком с районами +12...+17 градусов, на Днепропетровщине до +19.

На Харьковщине ожидается +10...+14, в Луганской области до +20, в Донецкой области +18 градусов.

На юге ожидается +15…+20 градусов. В Херсонской и Одесской областях, по данным Укргидрометцентра, до +21.

Осадки наиболее вероятны на севере, западе и северо-востоке Украины – там прольется дождь, местами возможен мокрый снег. На остальной территории Украины без осадков, прогнозирует Наталья Диденко.

Ветер 4 апреля будет умеренным.

"Штормовые порывы будут стихать, разве что на северо-востоке где-то рванет до 15-20 метров в секунду, пылевые массивы из Сахары покидают нашу территорию", – рассказала синоптик.

В Киеве в четверг, по ее словам, ожидается "самый холодный день", не выше +8...+10 градусов, утром местами пройдет дождь, днем без существенных осадков.

"В дальнейшем температура воздуха будет повышаться. Но завтра оденьтесь теплее, чтобы потом не фотографироваться под цветущей абрикосой с красным носом и грустными простудными глазами", – посоветовала Наталья Диденко.

Отметим, по данным Укргиродметцентра, в ночь на 5 апреля температура воздуха на севере упадет до 0...+2 градусов. Днем в пятницу будет уже теплее от +11 до +18 градусов.

В субботу, 6 апреля, потепление будет продолжаться, в западных областях до +21, в воскресенье, 7 апреля, предвидится до +22, а в понедельник, 8 апреля, будет уже до +24 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля Украину накрыла песчаная буря, которая принесла пыль из Сахары. Порывы сильного ветра, которые бушевали во всех областях, кроме восточных, разносили пыль и песок с бешенной скоростью.

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