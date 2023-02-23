СБУ разоблачила экс-сотрудников ''Укрзалізниці'', которые ремонтировали военные эшелоны РФ. Фото

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывших чиновников "Укрзализниці", которые ремонтировали военные эшелоны для российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения оба изменника добровольно согласились на сотрудничество с врагом за должности в оккупационной "администрации".

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На коллаборантов была возложена обязанность обеспечивать возможность для России перебрасывать на восток Украины личный состав, вооружения и боеприпасы. Подробности сообщили в СБУ.

"Установлено, что один из коллаборантов возглавил дорожные электромеханические мастерские в созданной агрессором "дирекции инфраструктуры железной дороги днр". Второй – стал его подчиненным и выполнял функции "главного инженера". Вместе они должны были обеспечивать исправность железнодорожных объектов для переброски личного состава, вооружения боеприпасов оккупационных группировок на восточный фронт", - рассказали в Службе.

В частности, задержанные взяли на себя координацию работы дорожных мастерских, которые восстанавливали электроподстанции на железной дороге в районе Волновахи и Иловайска.

Когда Лиман освободили украинские воины, оба предателя скрывались, надеясь избежать правосудия. Однако сделать это им не удалось: коллаборантов обнаружили и задержали сотрудники спецслужбы.

Оба задержанных уведомлены о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование дела продолжается.

"Мероприятия проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры", - добавили в Службе.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала в Одесской области российского агента. Предатель разведывал позиции ПВО вблизи Черного моря.

Также сообщалось, что в Винницкой области сотрудники Службы разоблачили предателя, который вербовал украинских уголовников в ряды ЧВК "Вагнер".

Кроме того, в СБУ сообщили о подозрении пророссийским блогерам. Они готовили фейки по заказу российского топ-пропагандиста Соловьева для дискредитации Украины и ВСУ.