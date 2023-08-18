СБУ сообщила о подозрении пророссийскому блогеру: вербовал агентов для ФСБ на Запорожье. Фото
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении очередному российскому агенту. Пророссийский блогер вербовал для ФСБ РФ агентов на подконтрольной части Запорожской области.
Сам предатель находится на оккупированной части региона, ему грозит ответственность за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Подробности сообщили в СБУ и Офисе генерального прокурора.
"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность резидента (координатора) агентурных сетей ФСБ, который находится на временно оккупированной части Запорожской области. В ходе спецопераций СБУ в мае и июле этого года на подконтрольной территории региона были задержаны три его "подопечных". Тогда злоумышленники готовили теракты против командования ВСУ и корректировали воздушные удары России по боевым позициям украинских воинов на передовой", – отметили в СБУ.
Как сообщили в ОГПУ, подозреваемым оказался 30-летний житель временно оккупированной Васильевки Запорожской области. С самого начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины он начал активно поддерживать и оправдывать вторжение.
С этой целью предатель создал свой Telegram-канал, на который подписалось до 30 тысяч человек.
"Блогер регулярно публиковал контент, в котором поддерживал оккупационную политику, а также дискредитировал украинские власти и Силы обороны. В публикациях он призвал подписчиков делиться информацией о местах дислокации и передвижения подразделений ВСУ, сообщать результаты обстрелов гражданской и критической инфраструктуры Запорожья и области", – говорится в сообщении ОГПУ.
Сначала "блогер" сводил "завербованных" предателей с кадровым сотрудником ФСБ, впоследствии передал полный контроль и управление пабликом российской спецслужбе, которая воспользовалась ресурсом для оперативной вербовки пророссийски настроенных граждан для проведения разведки и подрывной деятельности на подконтрольной части региона.
"Кроме того, предатель активно использует собственный интернет-ресурс для разгона нарративов Кремля, в которых подает искаженную информацию о ситуации на фронте и дискредитирует украинских защитников", – отметили в СБУ.
Сотрудники Службы собрали доказательную базу и сообщили предателю о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). И хотя злоумышленник сейчас скрывается на временно оккупированной территории юга Украины, СБУ установила места его пребывания и предпринимает меры для привлечения "блогера" к ответственности.
"Злоумышленник будет наказан!" – заверили в Службе.
Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
В местных пабликах назвали также имя предателя: Сергей Соколовский. Он же в ответ на сообщение о подозрении от СБУ в своем канале опубликовал фото с минами, на одной из которых написано "Бандерам от Соколовского".
Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила предпринимателей, которые поставили в ВСУ бракованные минские артиллерийские почти на 270 млн грн. Речь идет о коррупционной схеме, приведшей к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ накануне полномасштабного вторжения России.
Несмотря на то, что бракованная партия была изъята из арсенала Сил обороны и возвращена поставщикам для исправления ошибки, они до сих пор не устранили технические неисправности военной продукции и не поставили украинским защитникам ни одной единицы боеприпасов согласно госзаказу.
Теперь упомянутые предприниматели будут отвечать перед законом за "мошенничество, совершенное в больших размерах", каждому фигуранту грозит до восьми лет заключения.
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