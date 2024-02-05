СБУ сообщила о подозрении российскому генералу, командовавшему захватом Херсонщины

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и предупредила о заочном подозрении командующего 49 общевойсковой армией Южного военного округа РФ Якову Резанцеву. Под его командованием оккупационные группировки РФ вторглись в южный регион Украины с территории временно оккупированного Крыма.

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Об этом сообщил официальный Telegram-канал СБУ. Расследование проводили сотрудники СБУ в Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

24 февраля 2022 г. он лично отдал приказ российским войскам начать захват Херсонской области. По данным следствия, именно по указанию Резанцева осуществлялись массированные воздушные атаки на гражданскую инфраструктуру Херсонщины. К тому же он приказал любой ценой захватить стратегически важный аэродром в Чернобаевке.

По словам СБУ, в период оккупации правобережья области Резанцев организовывал массовые репрессии против участников движения сопротивления в регионе. Людей похищали прямо посреди улицы или из частных авто во время пересечения российских блокпостов.

Резанцеву сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Комплексные меры, направленные на привлечение злоумышленника к ответственности, продолжаются.

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