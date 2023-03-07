СБУ сорвала планы российской разведки захватить власть в Очакове: задержан агент ГРУ. Фото

Служба безопасности Украины сорвала планы российских спецслужб по созданию условий для оккупации прибрежных районов Николаевщины. В Очакове задержан агент российской разведки, собиравший разведданные для захвата этого украинского города.

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Разоблачить предателя, ранее командовавшего одним из центров Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, помог мэр Очакова, которого тот пытался склонить к сотрудничеству с оккупантами. Об этом рассказали в СБУ.

Предателя, работавшего на Главное управление Генерального штаба ВС РФ (ранее известного как Главное разведывательное управление), задержали контрразведчики СБУ. Он вместе с российскими спецслужбами пытался создать условия для захвата власти в Очакове.

В частности, россияне через своего агента пытались переманить на свою сторону мэра Очакова. За предательство Украины ему предлагали "выбрать должность" в оккупационной "власти" после захвата Николаевщины.

Впрочем, уверенность агента ГРУ в том, что мэр Очакова – "свой человек", оказалась ошибочной: городской голова сообщил в СБУ о попытках завербовать его и способствовал срыву планов российских оккупантов.

В ходе расследования контрразведчики СБУ установили, что российским агентом является бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины. После завершения службы в ВСУ он устроился на работу в Очаковский городской совет. После начала полномасштабного вторжения РФ он был завербован российской военной разведкой.

"Установлено, что он находился на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником игры – Колесниковым Сергеем Александровичем, 31.07.1971 г. р., уроженцем Украины. Именно по его указанию должностное лицо скрыто собирало информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны, которые задействованы в защите прибрежных районов. Для этого пытался использовать свои связи среди бывших военных и действующих чиновников", – рассказали в СБУ.

Предатель выполнял еще и другое задание оккупантов: формировал разветвленную сеть информаторов, которые должны были собирать и передавать российским спецслужбам разведывательные данные.

Когда сотрудники СБУ провели обыски дома у подозреваемого в государственной измене, они обнаружили тайный телефон, который предатель использовал для контактов с российскими кураторами. Также в ходе обысков у предателя изъяли тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.

В СБУ опубликовали перехваченные разговоры вражеского агента с представителями российских спецслужб, в ходе которых, в частности, обсуждались планы по захвату власти в Очакове.

Предателю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении 27 "депутатам ЛНР", которые организовывали псевдореферендум в Луганской области.

В частности, в коллаборационной деятельности подозревают "депутата" нескольких созывов, который одновременно возглавлял "федерацию профсоюзов ЛНР". Под руководством Кремля преступник обязывал глав "профсоюзных организаций" агитировать рабочих местных предприятий за поддержку "присоединения" Луганской области к России.

Еще одна злоумышленница координировала работу незаконных избиркомов в захваченных городах Антрацитовского района Луганской области. Также подозреваемая призвала местных жителей принять участие в псевдореферендуме и проголосовать за "вхождение Луганской области в состав РФ".

Этим и другим фигурантам следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Подозреваемые сейчас находятся на временно оккупированной территории Украины.