СБУ установила личность российского командира, который отдал приказ расстрелять гражданских в Купянске. Фото

Служба безопасности Украины установила личность военного чиновника РФ, который отдал приказ расстрелять гражданских в Купянске 2 октября 2025 года. Им оказался командир 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии РФ Андрей Сиротюк.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Согласно материалам дела, чтобы посеять панику в прифронтовом городе, военные врага переоделись в гражданскую одежду и под видом местных жителей проникли на окраины Купянска.

Тогда российские оккупанты почти в упор расстреляли двух мужчин и женщину, которые пытались эвакуироваться из города вглубь территории Украины.

К расстрелу гражданских причастен один Андрей Сиротюк

"Служба безопасности идентифицировала личность военного чиновника России, который причастен к расстрелу трех гражданских жителей Купянска 2 октября 2025 года. Речь идет о гражданине РФ Андрее Сиротюке – командире 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии РФ", – говорится в сообщении.

Следователи СБУ расследуют военное преступление по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей). Также продолжаются всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому высокопоставленному чиновнику войск РФ, который командовал подрывом Каховской гидроэлектростанции. Речь идет о генерал-майоре Владимире Омельяновиче – начальнике штаба, первом заместителе командующего группировкой "Днепр" вооруженных сил страны-агрессора.

