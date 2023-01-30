СБУ задержала агента РФ, корректировавшего ракетные удары по Харькову: данные оккупантам сливал через мессенджер. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила агента государства-террориста России, который "сливал" информацию о расположении Вооруженных Сил Украины в Харькове для корректировки ракетных ударов. Он посылал сведения кураторам из РФ в виде электронных координат и отметок на карте через один из мессенджеров.

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Об этом сообщили в Telegram Офиса Генерального прокурора. Отмечается, что предатель был задержан вблизи городского объекта критической инфраструктуры на попытке очередного сбора закрытых данных для агрессора.

Как отметили в СБУ, агентом РФ оказался безработный местный житель, которого представитель РФ привлек к противоправной деятельности в ноябре прошлого года. Во время следственных действий у злоумышленника обнаружен смартфон с доказательствами переписки с агрессором.

Мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Он находится под стражей. Задержанному грозит наказание до 12 лет тюрьмы.