СБУ задержала агентов РФ, осуществлявших онлайн-корректировку ракетных ударов по Сумщине и Полтавщине. Фото

Специалисты Службы безопасности Украины задержали еще двух агентов российской спецслужбы, корректировавших огонь войск РФ по Полтавской и Сумской областям. Для преступной деятельности фигуранты устанавливали скрытые видеокамеры вблизи важных объектов.

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Такие действия предателей позволили оккупантам в онлайн-режиме отслеживать последствия попаданий, а также корректировать повторные или планировать новые атаки. О разоблачении злоумышленников сообщила пресс-служба СБУ, показав фото.

Установлено, что основными целями военных преступников были военные аэродромы, тепловые электростанции и энергогенерирующие предприятия Полтавщины и Сумщины.

Их агенты-украинцы сначала находили такие объекты, а затем устанавливали и маскировали напротив них мобильные телефоны, осуществлявшие онлайн-трансляцию. Чтобы гаджеты работали бесперебойно в течение длительного времени, к ним подключались внешние аккумуляторы.

Контрразведка СБУ поэтапно задокументировала подрывную деятельность вражеских агентов и задержала их на горячем, когда те как раз устанавливали шпионское устройство вблизи военного объекта.

По данным следствия, оба фигуранта были завербованы оккупантами летом 2024 года, когда искали быстрые заработки в Telegram-каналах. Вместо обещанных средств от агрессора задержанные получили от следователей СБУ подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники уже находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее контрразведчики СБУ задержали 22-летнего российского корректировщика на Сумщине. Молодой человек родом с Херсонщины за денежное вознаграждение собирал данные о расположении объектов и мест сосредоточения ВСУ неподалеку от района проведения операции в Курской области РФ.

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