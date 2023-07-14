СБУ задержала информатора ФСБ, который сливал врагу данные о маршрутах ВСУ и количестве техники на Донетчине. Фото

Контрразведка Службы безопасности сорвала очередную попытку страны-агрессора России помешать контрнаступлению Сил обороны Украины на восточном фронте. На Донетчине был задержан "расконсервированный" информатор ФСБ, который превратил свой дом в "наблюдательный пункт" за ВСУ.

Видео дня

Предатель передавал врагу данные о маршрутах, количестве и спецификации техники украинской армии, которая двигалась к Краматорску. За это ему грозит 15 лет заключения, сообщает пресс-служба СБУ (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что завербованного оккупантами агента больше всего интересовали колонны тяжелой и специальной техники ВСУ – самоходные артустановки, грузовики с боеприпасами и задействованные в контрнаступлении топливозаправочные автомобили.

Для сбора разведданных злоумышленник занимал "позицию" на балконе собственной квартиры. Через окно он осуществлял скрытую фото- и видеофиксацию перемещения военных колонн.

Снятые файлы и текстовое описание с объяснениями – что ехало, сколько и в какое время – он переправлял своему "связному", который находился на временно оккупированной части Донецкой области. Им оказался представитель подконтрольного российской спецслужбе "МГБ ДНР".

Развединформация потребовалась агрессору для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступательных действий ВСУ. Контрразведчики СБУ задержали вражеского информатора в его доме – во время осуществления им очередной скрытой видеосъемки.

У предателя изъяли мобильный телефон, который использовал для фиксации украинских объектов и коммуникации с ФСБ.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 48-летний житель Доброполья, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству еще в 2018 году. В поле зрения врага он попал из-за своей деструктивной активности в одной из прокремлевских групп в Telegram.

После нескольких "тестовых" задач оккупанты перевели своего информатора в "режим ожидания" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ и других военных формирований). Ныне он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще одного предателя, который был информатором спецслужб РФ, поймали на Николаевщине. Местный житель занимался подготовкой ракетного удара врага по госпиталю в регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!