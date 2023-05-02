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СБУ задержала информатора РФ, который наводил вражеские ракеты на Славянск. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
2,7 т.
СБУ задержала информатора РФ, который наводил вражеские ракеты на Славянск. Фото

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередного информатора российских оккупантов. Безработный житель Славянска корректировал российские ракетные удары по родному городу.

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Перед предателем враг поставил задачу собирать информацию о временных местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины, участвовавших в боях на Бахмутском направлении. Подробности сообщили в СБУ.

"Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленником оказался безработный житель Славянска, который собирал для оккупантов разведданные о дислокации Сил обороны на территории города", – рассказали в Службе.

Сотрудники СБУ установили, что предатель пытался выявить места временного базирования и перемещения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, которые задействованы на Бахмутском направлении.

Эта информация требовалась оккупантам для подготовки ракетных ударов по позициям украинских воинов. Предатель же рассчитывал на "трудоустройство".

"Фигурант обходил местность и скрыто фиксировал места нахождения украинских защитников. Затем передавал информацию через одну из запрещенных российских соцсетей. За помощь оккупационным группировкам враг обещал своему приспешнику деньги и "высокую должность" в случае захвата города", – отметили в СБУ.

Связь с оккупантами житель Славянска поддерживал через заместителя командира комендантского полка так называемой народной милиции ЛНР.

Однако вражеского агента удалось разоблачить и задержать, поэтому его российские кураторы больше не дождутся разведданных от своего приспешника.

Злоумышленнику сообщили о подозрении, сейчас он находится под стражей.

"Мероприятия по разоблачению вражеского информатора проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры", – добавили в Службе.

СБУ задержала информатора РФ, который наводил вражеские ракеты на Славянск. Фото
СБУ задержала информатора РФ, который наводил вражеские ракеты на Славянск. Фото
СБУ задержала информатора РФ, который наводил вражеские ракеты на Славянск. Фото

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении экс-руководителю охраны Януковича. После захвата Херсона и части Николаевщины Вячеслав Заневский помогал захватчикам подавлять украинское сопротивление, а ныне скрывается от правосудия на территории РФ.

По данным следствия, в июле 2022 года сын Заневского, входивший в состав оккупационных группировок России на временно захваченной части юга Украины, обратился к своему отцу с просьбой помочь карательным органам страны-агрессора в выявлении местных украинских патриотов, в том числе и участников АТО и ветеранов Вооруженных сил Украины.

Вместе предатели передавали оккупантам личные данные местных жителей и способствовали похищению людей.

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