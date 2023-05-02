СБУ задержала информатора РФ, который наводил вражеские ракеты на Славянск. Фото

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередного информатора российских оккупантов. Безработный житель Славянска корректировал российские ракетные удары по родному городу.

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Перед предателем враг поставил задачу собирать информацию о временных местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины, участвовавших в боях на Бахмутском направлении. Подробности сообщили в СБУ.

"Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленником оказался безработный житель Славянска, который собирал для оккупантов разведданные о дислокации Сил обороны на территории города", – рассказали в Службе.

Сотрудники СБУ установили, что предатель пытался выявить места временного базирования и перемещения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, которые задействованы на Бахмутском направлении.

Эта информация требовалась оккупантам для подготовки ракетных ударов по позициям украинских воинов. Предатель же рассчитывал на "трудоустройство".

"Фигурант обходил местность и скрыто фиксировал места нахождения украинских защитников. Затем передавал информацию через одну из запрещенных российских соцсетей. За помощь оккупационным группировкам враг обещал своему приспешнику деньги и "высокую должность" в случае захвата города", – отметили в СБУ.

Связь с оккупантами житель Славянска поддерживал через заместителя командира комендантского полка так называемой народной милиции ЛНР.

Однако вражеского агента удалось разоблачить и задержать, поэтому его российские кураторы больше не дождутся разведданных от своего приспешника.

Злоумышленнику сообщили о подозрении, сейчас он находится под стражей.

"Мероприятия по разоблачению вражеского информатора проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры", – добавили в Службе.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении экс-руководителю охраны Януковича. После захвата Херсона и части Николаевщины Вячеслав Заневский помогал захватчикам подавлять украинское сопротивление, а ныне скрывается от правосудия на территории РФ.

По данным следствия, в июле 2022 года сын Заневского, входивший в состав оккупационных группировок России на временно захваченной части юга Украины, обратился к своему отцу с просьбой помочь карательным органам страны-агрессора в выявлении местных украинских патриотов, в том числе и участников АТО и ветеранов Вооруженных сил Украины.

Вместе предатели передавали оккупантам личные данные местных жителей и способствовали похищению людей.