СБУ задержала информатора РФ, который 'охотился' за позициями украинской артиллерии под Авдеевкой. Фото

СБУ задержала вражеского информатора, который собирал разведданные о расположении и движениях Вооруженных Сил возле фронтовой линии Донецкой области. В частности, российский агент отслеживал позиции украинской артиллерии недалеко от Авдеевки.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Как сообщается, злоумышленник поддерживал прямой контакт с кадровым сотрудником главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ, более известного как ГРУ.

В начале августа вражеский информатор получил от своего российского "куратора" немедленную задачу – установить местонахождение боевых позиций реактивной и ствольной артиллерии Вооруженных Сил Украины на Авдеевском направлении.

Также он скрыто регистрировал количество и виды тяжелой бронетехники украинских войск, которые передвигались на переднюю линию восточного фронта.

Кроме того, он передавал российской спецслужбе данные о наличии оборонных инженерных сооружений вблизи местных железнодорожных станций и мостов.

Полученная разведывательная информация была важна для захватчиков при планировании военных операций, включая возможность обстрелов позиций украинской артиллерии.

Правоохранители задержали злоумышленника, когда тот проводил разведку территории неподалеку от одного из объектов инфраструктуры.

В ходе расследования было установлено, что предателем оказался житель Покровска. Его дистанционно привлекла к сотрудничеству в пользу оккупантов военная разведка врага.

Российские спецслужбы заметили его в запрещенной социальной сети "Одноклассники", где мужчина регулярно распространял антиукраинские сообщения.

Он коммуницировал с оккупантами со своего личного аккаунта, с которого регистрировался в российских пабликах.

После анализа собранных доказательств следователи СБУ объявили задержанному о подозрении согласно части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, что касается оказания помощи вооруженным формированиям государства-агрессора в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины.

Сейчас мужчина находится под стражей. Злоумышленнику может быть назначено наказание в размере до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала возглавлявшего банду рэкетиров депутата городского совета Кропивницкого. Под его руководством преступники "выбивали" 92 тыс. долларов из местного предпринимателя, с которым у политика есть общий бизнес.

Ранее сообщалось, что в Херсоне задержан коллаборант, который помогал врагу проводить массовые репрессии и пытал украинцев. Он присягнул "на верность России", а после освобождения города "залег ко дну".

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