СБУ задержала на Черниговщине пограничника, который сливал оккупантам информацию о защите северных рубежей Украины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали инспектора Черниговского пограничного отряда, работавшего на Россию. Предатель был завербован российской ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Задача российского агента заключалась в передаче врагу боевых распоряжений и плана строительства защитных сооружений вдоль государственной границы на Черниговщине. Подробности сообщили в СБУ.

По данным Службы, инспектор Черниговского пограничного отряда был завербован еще до начала полномасштабного вторжения. А после 24 февраля 2022 года государство-агрессор "активировало" своего агента для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Перед предателем его кураторы ФСБ поставили задачу найти, сфотографировать и передать врагу боевые распоряжения и план мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Черниговской области.

"Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки и проведения серии диверсий в приграничных районах на севере Украины. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили предателя и задержали его на попытке передачи информации с ограниченным доступом агрессору", – говорится в сообщении.

Разоблачение и задержание предателя с поличным проводилось контрразведкой СБУ и сотрудниками внутренней безопасности Госпогранслужбы.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленнику избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечение виновных к ответственности", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ, готовившую ракетные удары по объектам "Укрзалізниці". Разветвленная агентурная сеть РФ действовала в Харьковской и Донецкой областях. В ее состав входили восемь предателей, помогавших врагу готовить удары по критической инфраструктуре.

В "зоне особого внимания" врага находились маршруты движения военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ, а также локации складов с боеприпасами, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений украинских войск в прифронтовых районах востока и Днепропетровщины. Кроме того, они передавали оккупантам координаты стратегически важных мостов.

Один из предателей использовал для прикрытия статус помощника действующего украинского нардепа и удостоверение журналиста.