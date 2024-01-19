СБУ задержала предателя, который наводил российские С-300 на позиции ВСУ под Угледаром. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента военной разведки РФ, корректировавшего вражеские удары по ВСУ на Донетчине. В частности, он наводил российские зенитно-ракетные комплексы С-300 на места временной дислокации украинских подразделений под Угледаром.

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Вражеским информатором оказался местный житель, за работу на страну-агрессора ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, фигурантом оказался бывший руководитель одного из отделов Донецкой региональной таможни. Перед началом полномасштабного вторжения России чиновник уволился на пенсию и в декабре 2023 года дистанционно вышел на ГРУ генштаба ВС РФ.

Чтобы связаться с оккупантами, предатель позвонил своему бывшему коллеге, который сейчас является "связным" российской военной разведки на временно захваченной части территории Донетчины.

По заданию врага житель Угледара в перерывах между российскими же обстрелами обходил местность и фиксировал пункты базирования личного состава и военной техники ВСУ. Полученные сведения он переправлял спецслужбе РФ в виде скриншотов карт с текстовыми файлами.

Сотрудники СБУ задержали агента военной разведки РФ вблизи передовой. Во время обысков у него изъяли телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, также СБУ задержала российского информатора, который шпионил за самолетами ВСУ на Кировоградщине. Фигурант оказался завербованным жителем Кропивницкого, теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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