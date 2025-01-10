СБУ задержала предателя, наводившего артиллерийские удары врага по Херсону: данные сливал через чат-бот. Фото

В Херсоне разоблачили молодого украинца-изменника, который корректировал артиллерийские удары российских оккупантов по областному центру. В частности, 34-летний мужчина сам напросился за деньги отчитываться о последствиях вражеских обстрелов его родного города и ранении земляков.

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С врагом злоумышленник сотрудничал через специальный чат-бот российской разведки. Детали о задержании фигуранта сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что задачей херсонца была фиксация последствий российских "прилетов" по городу. После обстрелов он выходил на место попадания и пересылал во вражеский чат-бот координаты локации, данные о масштабах разрушений и пострадавших.

Установлено, что российские войска использовали эти сведения для коррекции повторных и подготовки новых артиллерийских ударов по Херсону.

В то же время предатель во время своих разведывательных вылазок по городу отслеживал пункты базирования Сил обороны и ориентировочное количество личного состава на местах дислокации. В первую очередь это касалось блокпостов и опорных пунктов защитников на прибрежной территории областного центра.

Спецназовцы СБУ задержали предателя из Херсона возле его дома. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами его пресуплений: это видно на опубликованных скриншотах.

Задержанному уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и он находится под стражей. За совершенное ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы работника охранной фирмы, который сливал российской ФСБ локации Сил обороны Украины на Херсонщине. Его задержали летом 2023 года, когда он собирал разведданные о базировании воинов на деоккупированной территории региона.

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