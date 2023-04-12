СБУ задержала пропагандиста Медведчука, призвавшего к разделу Украины: его взяли под стражу

В Хмельницком СБУ задержала предателя, работавшего на агрессора в информационном поле. До начала полномасштабной войны мужчина был политическим пиарщиком Медведчука.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины. Пророссийский пропагандист помогал россиянам в войне против Украины.

Да, еще до войны мужчина входил в когорту политических пиарщиков, работавших на пророссийского политика и государственного предателя Виктора Медведчука.

Следователи установили, что предатель регулярно публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах. Там он занимался раскруткой медийного образа Медведчука как "миротворца" и человека, к которому прислушиваются в Москве.

В СБУ отметили, что еще в начале 2020 года фигурант дела начал работать на российское информагентство "News-front", зарегистрированное во временно оккупированном Крыму.

После начала полномасштабной войны, начатой Россией, он находился в Хмельницком и повторно распространял публикации, в которых призывал к разделу Украины.

Также мужчина распространял фейки по внутренней обстановке в Украине и дискредитировал ВСУ.

Во время обысков у предателя были обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал для незаконной деятельности. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.

На время следствия мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области СБУ задержали предателя, который собирал для РФ информацию о военном аэродроме.

Напомним, что СБУ задержала предателя из рядов ВМС ВСУ, который охотился на HIMARS и составы из БК в Одесской области. Полученные данные он сливал в РФ.