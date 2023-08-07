СБУ задержала российскую информаторку, которая готовила удар по Николаевщине во время визита Зеленского. Фото

Служба безопасности задержала информаторку спецслужбы страны-агрессора России, которая накануне рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Николаевскую область собирала данные о запланированном визите. Злоумышленницу интересовал перечень локаций, которые посетит глава государства.

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Сотрудники СБУ узнали о разведывательно-подрывной деятельности агента спецслужб РФ и внедрили дополнительные меры безопасности во время визита Зеленского на Николаевщину. Об этом сообщает пресс-служба СБУ(чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители продолжили документировать преступные действия информаторки. Это помогло сотрудникам СБУ получить данные о ее российских "кураторах" и полученных задачах.

Также сотрудники СБУ установили, что вражеская приспешница пыталась выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе Очакова. Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевской области.

Информаторку спецслужб РФ задержали "на горячем" при попытке передачи разведданных оккупантам. По информации СБУ, злоумышленницей оказалась жительница Очакова, которая была бывшей продавщицей в военном магазине на территории одной из воинских частей Николаевщины.

Кроме личного сбора информации злоумышленница пыталась получить нужные сведения через собственные связи, в частности в социальных учреждениях Николаевской области.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и возможна дополнительная квалификация ее преступных действий. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Полтавской области Служба безопасности задержала депутата одного из поселковых советов, корректировавшего российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на восточном фронте. Чиновник входил в близкое окружение бывшего нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы.

Ранее в Одессе задержали юрисконсульта "партии Шария", который передавал врагу цели для воздушных ударов по городу. С полномасштабным вторжением оккупантов в Украину он стал агентом главного управления генштаба ВС РФ (ГРУ).

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