В Службе безопасности Украины призвали украинцев помочь противодействовать попыткам вербовки российскими спецслужбами наших соотечественников к совершению диверсий и терактов на территории государства. Для этого в Службе создали специальный чатбот под красноречивым названием "Спали ФСБшника".

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С его помощью можно в несколько кликов сообщить украинской спецслужбе о предложениях оккупантов поджечь автомобиль ВСУ или админздание, совершить теракт или осуществить минирование. В СБУ гарантируют полную анонимность для тех, кто воспользуется чатботом и обещают: полученную информацию используют для защиты государства и украинского народа с максимальной эффективностью.

На фоне увеличения количества вражеских операций внутри страны, в которые враг все чаще вовлекает, в частности, и несовершеннолетних, в СБУ обратились к украинцам с просьбой помочь защитить государство и жизнь соотечественников.

"Служба безопасности Украины запустила специальный чатбот "Спали" ФСБешника" t.me/spaly_fsb_bot для оперативного сбора информации о попытках вербовки российскими спецслужбами. Он создан в телеграмме, поскольку эту сеть враг чаще всего использует для того, чтобы привлечь граждан Украины, а особенно молодежь и несовершеннолетних, к поджогам авто ВСУ, помещениям ТЦК, минованиям, разного рода диверсиям и терактам", – говорится в сообщении Службы.

Создатели чата позаботились о том, чтобы пользование им было как можно более удобным. С его помощью украинцы могут в несколько кликов предоставить СБУ подробную информацию о попытке вербовки, о которой им стало известно. В чате можно будет указать соцсеть или мессенджер, через который работали российские спецслужбы, указать, на каких объектах предлагали совершить диверсию, а также передать номер телефона или никнейм склонявшего к преступлению лица.

"Все эти детали помогут нам еще более эффективно противодействовать попыткам дестабилизировать ситуацию в Украине. Мы гарантируем конфиденциальность предоставления информации. Каждое сообщение будет тщательно проработано нашими сотрудниками", – отметили в спецслужбе.

Пользуясь возможностью, в СБУ напомнили, что деяния, к которым пытаются склонить украинцев российские спецслужбы – как то поджоги авто ВСУ, помещений ТЦК и других зданий, закладка взрывчатки – являются уголовными преступлениями, предусматривающими суровое наказание даже для несовершеннолетних. Квалифицируются они как совершение диверсии (ст. 113 Уголовного кодекса Украины) и теракта (ст. 258 УКУ) и влекут за сбой уголовную ответственность и заключение до 10 лет. Получить такое наказание по закону могут лица от 14 лет.

"Выполнение поручений российских спецслужб – это работа в интересах врага, который сейчас пытается уничтожить Украину. Такие действия гарантируют не деньги, а реальный тюремный срок! СБУ призывает: не жги своих – "спали" врага! Переходи в чат и сообщай о попытках вербовки!" – призывали в Службе.

Напомним, на днях в Украине была задержана очередная партия агентов-поджигателей. Они по заказу РФ жгли авто и здания в Николаевской и Одесской областях.

Злоумышленники соблазнились обещанными россиянами "легкими деньгами", вместо этого получат реальные тюремные сроки продолжительностью от 8 лет и более.