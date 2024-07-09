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Еще 50 гранатометов для фронта: ОККО и "Вернись живым" объявили о завершении проекта "Вооружим ТрО до зубов"

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
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Еще 50 гранатометов для фронта: ОККО и 'Вернись живым' объявили о завершении проекта 'Вооружим ТрО до зубов'

Сеть ОККО и фонд "Вернись живым" завершили передачу оружия, которое было закуплено для подразделений территориальной обороны благодаря инициативе "ОКО за ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов". Последнюю партию, в количестве 50 автоматических гранатометов калибра 40 мм, получили в свое распоряжение 8 бригад ТрО – 103-я, 105-я, 108-я, 109-я, 116-я, 117-я, 121-я и 122-я, воюющие сейчас на разных участках фронта.

Первые 50 гранатометов бойцам теробороны были переданы еще в прошлом году. Кроме того, им было передано 300 минометов и 200 пулеметов. В рамках инициативы всего закуплено 600 единиц оружия на 400 миллионов гривен. На сегодня все оно уже работает на передовой.

Еще 50 гранатометов для фронта: ОККО и "Вернись живым" объявили о завершении проекта "Вооружим ТрО до зубов"

"31 бригада ТрО защищает сегодня Украину. Закупленное нами оружие досталось каждой из них. Мы благодарим военных за мужество и как можно скорее ждем их с победой. А до этого времени продолжаем ежедневно помогать ВСУ. Сейчас вместе с нашими клиентами и фондом "Вернись живым" мы подходим к экватору уже третьей волны "ОКО за ОКО". Мы работаем все вместе для поддержки ДШВ. И каждый водитель, заправляющийся в АЗК нашей сети топливом Pulls, автоматически присоединяется к усилению наших защитников вооружением и техникой", – говорит Василий Дмытрив, вице-президент по маркетингу ОККО.

"Гранатометы эффективно подходят как для обороны, так и для наступления. Это хорошее, надежное, проверенное временем оружие. Их можно устанавливать на бронетехнику, пикапы или непосредственно в окопе и работать по врагу с переднего края. Гранатометы, пулеметы и минометы – постоянная потребность во всех родах и видах войск, потому что их часто теряют в условиях активных боевых действий. Поэтому фонд при поддержке бизнеса и людей покупает оружие и усиливает Силы обороны", — говорит заместитель директора фонда "Вернись живим" Олег Карпенко.

С начала полномасштабной войны сеть ОККО перечислила более 1,8 миллиарда гривен в поддержку ВСУ и на гуманитарные нужды украинцев. Обеспечение защитников Украины оружием и техникой является фокусным направлением для компании, поэтому на это направляется большая часть средств. Сейчас в рамках инициативы "ОКО за ОКО 3" компания вместе с фондом аккумулирует средства на 10 комплексов разведки и уничтожения "Пульстрон" общей стоимостью 500 миллионов гривен для десантно-штурмовых войск.