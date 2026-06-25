Счет идет на сотни: появились данные о гражданах африканских стран, погибших в войне против Украины

Почти полтысячи граждан из Африки, входивших в состав российской оккупационной армии, погибли на войне в Украине. Впрочем, это минимальное число потерь, поскольку реальная цифра иностранцев, подписавших контракт с Минобороны РФ, составляет почти 3 тыс. человек.

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Об этом говорится в проекте "Хочу жить". Наибольшие потери зафиксированы среди наемников из Камеруна, Ганы, Египта и Кении.

Как отмечается в материале, по меньшей мере 485 граждан африканских стран погибли в составе российской армии на территории Украины. В то же время эта цифра является минимальной, поскольку основана только на имеющихся персональных данных иностранных наемников, и реальные потери могут быть значительно больше, включая пропавших без вести.

В целом журналистам известны данные о 2984 гражданах из 40 стран Африки, которые подписали контракты с вооруженными силами РФ, и примерно каждый шестой из них уже погиб.

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Отношение РФ к африканским наемникам

В проекте подчеркнули, что граждане африканских стран в составе российской армии, как правило, занимают самые низкие воинские должности. Из-за языкового барьера они часто не владеют русским языком, что существенно снижает их эффективность в боевых условиях, поэтому их нередко привлекают к штурмовым действиям с высоким уровнем потерь.

Вместе с тем гибель иностранцев не вызывает значительного общественного резонанса внутри РФ и не оказывает заметного давления на российские власти или общество.

"Обычно их записывают пропавшими без вести и не пытаются эвакуировать тела с поля боя. Тех, кого всё же удаётся вывезти, либо кремируют, либо хоронят на территории России – поиском родственников и передачей тел на родину, как правило, особо не занимаются", – говорится в сообщении.

Африканские семьи ищут пропавших без вести родственников в РФ

В проекте сообщили, что к ним систематически обращаются граждане африканских государств, чьи родственники пропали без вести на территории России.

Кроме того, в ряде африканских стран семьи пропавших и погибших регулярно организуют акции и митинги с призывом к властям содействовать установлению судьбы своих близких и их возвращению.

"И это работает. По нашим данным, благодаря общественному резонансу и дипломатическому давлению на Россию минобороны РФ прекратило или существенно сократило вербовку в 14 странах Африканского континента", – отмечается в сообщении.

Родственников погибших призвали требовать от российских властей не только поиска пропавших без вести и репатриации тел, но и выплаты надлежащих компенсаций, поскольку страна-агрессор систематически вводит в заблуждение иностранных граждан и не выполняет обязательства по выплатам семьям погибших военных.

"Ну а лучший способ избежать подобных последствий – не ехать в Россию и не становиться наемником", – подчеркнула она в проекте.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Служба внешней разведки Украины рассказала, как РФ вербует африканцев на войну против нашего государства, отметив, что по состоянию на конец 2025 года более 1,4 тыс. граждан из 36 африканских государств воюют на стороне Москвы.

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