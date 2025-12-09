Считалась пропавшими без вести: в Тернополе из завалов разрушенной российской ракетой 9-этажки достали тела еще двух человек. Фото

Количество жертв российского обстрела Тернополя, который состоялся 19 ноября, возросло. По состоянию на 8 декабря известно уже о 38 погибших мирных жителей.

Об этом на официальном сайте вечером в понедельник проинформировало Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области. Пресс-служба отметила, что следственные действия продолжаются.

"Обнаружено еще двух погибших людей, которые считалась без вести пропавшими", – пояснили правоохранители.

В связи с этим (по данным на 8 декабря) в результате комбинированного обстрела города погибли 38 человек, среди них – восемь детей. Без вести пропавшими считаются еще трое взрослых.

По данным местного портала "20 хвилин", 8 декабря была подтверждена гибель четырехлетней Софийки Попик. Она, а также ее мама, имели статус пропавших без вести. Кому принадлежат другие останки, неизвестно, – родные пока не опознали маму Софийки, Татьяну.

Бабушка Софийки, 54-летняя Галина Мацкив, также погибла во время обстрела. С ней попрощались 25 ноября в Церкви Архистратига Михаила.

Предыдущий раз количество погибших обновлялось 2 декабря – во львовской больнице умерла жительница Тернополя, которая получила тяжелые ранения во время обстрела 19 ноября. С момента госпитализации она находилась в тяжелом состоянии. Тогда подтвержденное количество жертв составляло 36 человек.

Удар захватчиков по Тернополю

Войска Российской Федерации атаковали Тернополь дронами и ракетами утром 19 ноября. Разрушениям подверглись несколько зданий. СБУ начала уголовное производство по факту террористического обстрела, а 19-21 ноября были объявлены днями траура.

В горсовете сообщали, что враг нанес удар по промышленному объекту и двум жилым домам, расположенным на территории массива "Солнечный". Пострадали девятиэтажка на Стуса (реконструировать невозможно, поэтому ее демонтируют) и дом на 15 Апреля (ему предстоит капитальный ремонт).

