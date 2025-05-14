Считался пропавшим без вести: подтвердилась гибель бойца из Прикарпатья Романа Чокинюка. Фото

К сожалению, гибель военнослужащего из Ивано-Франковской области Романа Чокинюка подтвердилась. Боец с сентября 2024 года считался пропавшим без вести и была надежда, что он жив.

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Печальную весть принес Кутский поселковый совет. Защитник был предан военной присяге на верность украинскому народу, и мужественно выполнял свой воинский долг, отметили там.

"До последнего вздоха наш земляк вместе с побратимами боролся за свободу и независимость Родины. Он отдал свою жизнь защищая нашу страну от агрессора и боролся за будущее Украины", – добавили в Косивской военной администрации. Именно в Косиве громада прощалась с воином.

Роман Чокинюк родился 20 октября 1975 года в селе Ростоки Ивано-Франковской области. В июне 2024 года его призвали в ряды Вооруженных сил Украины. Боец служил стрелком в 152 отдельной егерской бригаде.

Роман Чокинюк пропал без вести 26 сентября 2024 года вблизи села Елизаветовка Покровского района Донецкой области. Теперь этот день считается датой гибели воина.

"Страшные известия о потере воинов, к сожалению, продолжают поступать в нашу громаду. И каждая потеря – до боли в сердце. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям защитника", – отметила местная власть, и OBOZ.UA также присоединяется к скорби по погибшему защитнику Украины.

Напомним, во время выполнения боевого задания свою жизнь за Родину отдал защитник, младший сержант Анатолий Левонюк. Он был младшим сержантом, служил водителем пулеметного отделения воинской части А4010. Его жизнь оборвалась 22 апреля в поселке Алексеево-Дружковка Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания свою жизнь за Родину отдал защитник из Кировоградщины Валерий Котов. О трагическом известии сообщил Александрийский городской совет. Молодому воину навсегда останется 26 лет.

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