"Сейчас пехотинец – цель номер один": командующий Нацгвардией рассказал, как изменилось поле боя и сколько еще может воевать Украина

С начала вторжения российских сил на Донбасс в 2014 году пехотные подразделения имели значительно больше возможностей успешно выполнять поставленные командованием задачи. Однако с появлением и массовым применением беспилотников обстановка существенно изменилась, ведь сейчас именно пехота стала приоритетной целью для противника.

Такое мнение высказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью ВВС. В то же время он убежден, что Украина сможет вести войну еще в течение нескольких лет.

В современной войне – пехота под прицелом дронов

"Я видел все эти переходы. И в принципе, можно было спокойно действовать до того момента, пока не появились дроны. Сейчас пехотинец – это цель номер один. Его перемещение усложнилось в сотни раз", – рассказал Пивненко.

Он отметил, что ключевая задача пехотинца – добраться до позиции невредимым, используя помповые ружья или специальные патроны для уничтожения дронов. По прибытии необходимо занять позицию и тщательно замаскироваться, чтобы противник не мог определить местонахождение украинских военных.

Во время штурмовых действий российских подразделений, по словам генерала, бойцам на переднем крае обороны не отдают приказ открывать огонь, чтобы не раскрывать свои позиции.

"Мы их в тылу, во втором эшелоне уничтожаем дронами. Потому что знаем: если будет освещена эта позиция на первой линии, то противник увидит, что там кто-то есть, туда прилетит все – от артиллерии до бесконечного количества дронов", – подчеркнул командующий Нацгвардией.

Украине и ее партнерам нужно "бить" по экономике РФ

В то же время генерал отметил, что российские войска быстро адаптируются к условиям войны и сейчас действуют значительно продуманнее.

По его оценке, противник умело использует имеющиеся ресурсы, поэтому, несмотря на большие потери в личном составе, ему удается продвигаться и захватывать украинские территории. Отвечая на вопрос о противодействии численно превосходящему противнику, Пивненко отметил, что необходимо "давить экономически".

По его словам, Украина способна обороняться длительное время при поддержке европейских партнеров и США, однако одними лишь потерями среди российских военных войну завершить невозможно. В то же время, несмотря на потерю части территорий, Украина наносит ощутимые удары по российской экономике.

"Послевоенный период для них будет еще тяжелее, потому что надо будет объяснять своему народу, для чего вообще эта война была и почему сколько потерь. Мы знаем целый регион, где нет уже людей в принципе призывного возраста", – заявил Пивненко.

Украина может воевать еще несколько лет, но не согласится на мир ценой территорий

Вместе с тем командующий НГУ не соглашается со словами американского президента Дональда Трампа о том, что если не будет прекращения огня как можно быстрее, то Украина проиграет войну.

"Мы можем еще воевать несколько лет 100%. Но я считаю, что в целом войны должны закончиться. Вообще на этой планете и вообще убивать людей ради территорий и ресурсов – это для нас очень непонятная история. Это должно закончиться", – сказал военный.

Он отметил, что украинцы устали от войны и хотят скорейшего ее окончания.

"Но главный вопрос для нас – какой ценой. Или это прекращение огня, я думаю, на что все будут согласны, и тогда переосмысление дальнейших действий и договоренностей, или потери территории. Скажем так, мы отдавать ничего не будем, я уверен", – резюмировал Пивненко.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным договоренностям, но не ценой своей независимости и территориальной целостности. Украинский лидер подчеркнул, что любые переговоры должны проходить без ультиматумов и с уважением к украинскому суверенитету.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!