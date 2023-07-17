Селезнев: Путин закусил удила, но его армия будет бежать с ЗАЭС. Интервью

Глава Кремля Владимир Путин будет продолжать войну до тех пор, пока его не остановят. Несмотря на колоссальные потери, которые уже понесла его армия в Украине, он "закусил удила" и останавливаться не собирается. В этой войне теряют ресурсы все – и Россия, и Украина, и Запад, поэтому рассчитывать на ее быстрое окончание не следует.

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Тем не менее, если украинские Силы обороны прорвут оборону врага в районе Васильевки Запорожской области и продвинутся на юг на 35 километров, из оккупированного Энергодара, опасаясь окружения, начнут бежать вражеские войска. При этом на подрыв Запорожской АЭС они не решатся по ряду объективных причин. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Президент США Джо Байден заявил, что война Путина в Украине не может длиться годами по двум причинам. Первая – из-за ресурсов, которые исчерпываются, вторая – по экономическим, политическим и другим причинам. Мы понимаем, что глава Белого дома, наверное, знает больше, чем мы, и все же он оторван от нашей реальности. Считаете ли вы, что действительно эти две причины могут вынудить Путина не затягивать войну?

– Я думаю, что Путин по факту закусил удила, потому как он пытается реализовать свои геополитические амбиции, пытается продемонстрировать свое альтер эго, что он лидер мирового масштаба. Поэтому, невзирая на колоссальные потери российской оккупационной армии, продолжает давить.

Путин всегда давит настолько глубоко и долго, насколько ему это позволяют. Соответственно, он использует все имеющиеся у него ресурсы, чтобы достичь хотя бы части своих первоначальных планов, ведь его "СВО" начиналась под флагом взятия под контроль всей территории Донецкой и Луганской областей.

На территории Луганской области продолжаются бои на небольшом участке в районе Белогоровки, практически половина Донецкой области находится под контролем украинской армии, а значит, российская армия не может рассчитывать на то, что в ближайшей перспективе она сможет полностью захватить всю территорию Донецкой области.

Путин давит, потому что это для него уже вопрос выживания. Вполне логично, российские элиты могут задавать ему вопрос в лоб: с какой целью было уничтожено более 230 тысяч российских военных, еще с полмиллиона получили ранения. Плюс масштабные потери для российской экономики, Россия получила статус страны-изгоя наравне с Северной Кореей. Очевидно, что в таких условиях Путину нужны победы.

Насколько велики его ресурсы? Я бы не стал недооценивать возможности РФ, потому как они продолжают торговать нефтью и газом, нефтедоллары поступают в российскую казну. Другое дело, что война – достаточно дорогостоящая история, и ресурсы постепенно подтачиваются.

Безусловно, Байден – один из самых информированных политиков на планете, но говорить о том, что в ближайшей перспективе у Путина закончатся ресурсы, я бы не рискнул. Обратите внимание на историю с кейсом ракетного вооружения в России. Полгода назад мы говорили о том, что они способны изготавливать порядка 30 ракет в месяц, два месяца назад – 67, теперь украинский Генеральный штаб заявляет о том, что Россия может изготовить ежемесячно 100 ракет.

Конечно, санкционная политика работает, она набирает обороты, есть соответствующие ограничения по поставке компонентов, которые делают оружие высокоточным, но тем не менее, российская оборонная промышленность сумела адаптироваться. Существует теневой рынок военного оборудования и оружия.

Поэтому я достаточно аккуратно оцениваю перспективы и нашего контрнаступления, и в целом соотношения сил и средств, потому как даже в странах коллективного Запада, как мы видим на примере кассетных боеприпасов, заканчиваются соответствующие ресурсы. Ведь передача правительством США кассетных боеприпасов – это, скорее, вынужденная мера, нежели опция, направленная на усиление боевых возможностей украинских Сил обороны.

Война продолжается, ресурсы подтачиваются у всех. Но говорить о том, что она находится на этапе скорого прекращения из-за отсутствия ресурсов я бы пока не стал.

– В этом году морской парад в Санкт-Петербурге впервые за последние шесть лет пройдет без участия российских атомных подлодок. Это хороший знак, хорошая новость для нас?

– Для нас хороший знак и хорошая новость – когда мы превращаем в пепел вражескую бронетехнику, системы вооружения, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки и уничтожаем его личный состав.

Выставляет Россия на парад атомные подлодки или нет – это больше их внутренняя история. Можно ли это соотнести с тем, что эти подлодки находятся на боевом дежурстве? Дело в том, что корабли Балтийского флота находятся в достаточно закрытой акватории, и Финляндия, как страна НАТО, и Эстония, равно как и другие страны, которые находятся в бассейне этого моря, имеют возможность мониторить все перемещения российских подлодок, к том числе носителей ядерной компоненты.

А вопрос неучастия этих подлодок в параде – думаю, это частный случай, на который есть объективные причины. Не думаю, что это значимый фактор.

Но значимым фактором является то, что Турция таки подтвердила свою готовность верифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО. И это действительно важно, 32-я страна. Фактически Балтийское море становится внутренним морем Североатлантического альянса.

– Последний вопрос – по поводу Запорожской АЭС. По состоянию на 14 июля, на ЗАЭС находится порядка 500 россиян. При этом оккупант использует эту площадку для хранения боеприпасов. Если рассмотреть сугубо военный аспект – есть некий объект, по которому украинские Силы обороны априори не могут наносить удары. Этот объект имеет определенную площадь, где можно разместить вооружение. Насколько это действительно важная локация для организации там склада? Или все же накопление там вооружений – это все же в больше степени шантаж?

– Все относительно. Например, для жителей Никополя, который находится на правом берегу Каховского водохранилища, это проблема, потому как со стороны Энергодара по ним наносятся постоянные артиллерийские удары. Россияне используют тот фактор, что мы по очевидным причинам не будем вести контрбатарейную борьбу по вражеским объектам, находящимся вблизи атомной электростанции.

Что касается более масштабного, стратегического уровня, то очевидно, что рано или поздно российская группировка войск в Энергодаре, в том числе на территории АЭС, может оказаться в оперативном окружении.

Понятно, что до реализации этого плана еще очень далеко, потому как россияне имеют серьезные ресурсы на этом направлении, там сплошное минирование, сеть оборонительных сооружений плюс постоянная боевая работа российской авиации и артиллерии создает сложности с продвижением вперед.

Но как только мы прорвем оборону в районе Васильевки и двинемся на юг километров на 35-40, россияне соберут все свои вещи и буду бежать как можно дальше от Энергодара.

Поэтому эту историю мы должны рассматривать, с одной стороны, как ядерный шантаж Путина, мол, не пересекайте "красных линий", которые мы установили, а с другой стороны, в военном отношении гарнизон российских войск имеет тактическое значение и создает проблемы для населенных пунктов, которые находятся напротив Энергодара на правом берегу Днепра – Никополь, Марганец и другие.

– По поводу перспективы оперативного окружения врага на АЭС. Понятно, что если он будет отрезан от снабжения, он будет вынужден либо сдаваться…

– Они будут бежать, будут принимать очередное непростое решение. Но к сожалению, до реализации этого плана нам еще нужно пройти порядка 35-40 километров. Мы должны понимать, что это история не быстрая. Но мы видим, как системно и методично наша артиллерия выбивает вражеский потенциал, уничтожает их склады с боеприпасами, места хранения техники и вооружения, места размещения личного состава, командные пункты, пункты управления и связи, а также ключевые логистические объекты.

Все это рутинная и очень сложная работа. Нам для более успешной реализации этой задачи, конечно, нужна была бы авиация, но с авиацией пока все сложно. F-16 придут, дай бог, только к концу первого квартала следующего года. Но наличие нескольких сотен тысяч кассетных снарядов создает для нас возможности, по крайней мере, по части паритета в рамках контрбатарейной борьбы с противником.

– Но вы исключаете вариант, что российские оккупанты окажутся смертниками и, оказавшись в окружении, просто устроят на ЗАЭС теракт?

– Нет-нет, они этого делать не будут. Об этом говорит и Джо Байден в плане того, что Путин не решится применить ядерное оружие. Путин и так находится в статусе изгоя, а в случае совершения такого шага у него вообще не будет никаких шансов. Будет стоять вопрос о его физической ликвидации, и здесь нет ничего невозможного. Если в России произошел коллапс власти в результате мятежа Пригожина, а там было привлечено не так много сил и средств, то если подключатся внешние актеры, чтобы ликвидировать Путина и его диктатуру, думаю, шансов у него не будет.