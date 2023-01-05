Селезнев: Украина в этом году победит, сроки указаны. Интервью

2023 год станет годом Победы Украины в войне с Россией. Самой большой мечте украинцев суждено сбыться. Это может произойти либо в мае текущего года, либо в августе. При этом есть два главных условия для полного освобождения украинской территории и выхода на границы 1991 года: сохранение западных санкций в отношении страны-террориста России в прежнем объеме и достаточные поставки вооружений и боеприпасов украинской армии.

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В настоящее время армия врага столкнулась с целым рядом проблем. Она испытывает "снарядный голод", из-за чего артиллерийские обстрелы украинских позиций стали менее интенсивными. Российский ВПК не справляется с колоссальной нагрузкой и не в состоянии производить снаряды в том темпе, в котором они расходуются оккупантом. Армия врага несет колоссальные потери, отчасти связанные и с бестолковостью российских генералов. Штурм украинского Бахмута априори не может закончится успехом россиян, но все же они продолжат его штурм. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Подводя итоги 2022 года, генерал Залужный сообщил, что украинская армия освободила 40% захваченных Россией с 24 февраля территорий. Можем ли мы в текущем году выйти на стопроцентный результат?

– Об этом говорит и глава Главного управления разведки генерал Кирилл Буданов, и экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, и экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. Все эти должностные лица определяют две возможные даты полного освобождения Украины.

Первая дата, которая кажется мне слишком оптимистичной – это конец мая сего года. Вторая дата – август месяц. Она кажется мне более реальной.

Но каждый из этих должностных лиц подчеркивает, что полное освобождение возможно при условии сохранения санкционной политики коллективного Запада в отношении РФ и при соответствующих поставках вооружения, техники и боеприпасов для потребностей украинских Сил обороны.

Так что план вполне реализуемый. На чем строятся такие предположения?

Мы видим стагнацию российского военно-промышленного комплекса, видим, насколько неэффективно российские генералы руководят "специальной военной операцией", мы видим колоссальные потери российских оккупантов. Собственно говоря, все предпосылки складываются именно таким образом, что даты, озвученные указанными военными чиновниками и экспертами, могут стать реальностью.

Причем, речь идет именно о стопроцентном освобождении нашей территории в границах 1991 года.

– Вы считаете, что главный залог нашего успеха – это все-таки поставки западных вооружений?

– То, что считает военный эксперт Селезнев – это очень относительная позиция. Но вот то, что определяет главнокомандующий Вооруженными Силами генерал Залужный в части того, что необходимо украинской армии, чтобы освободить всю территорию нашей страны – то это 300 танков, 600-700 бронированных машин и 500 артиллерийских орудий и боеприпасов к ним.

Это очень весомый аргумент для наших дипломатов. Совершенно очевидно, что на переговорах с нашими западными партнерами именно эти цифры постоянно звучат в качестве аргументов. Если страны коллективного Запада хотят прекратить самый большой по масштабам военный конфликт на европейском континенте со времен Второй мировой войны, соответственно, необходимо предоставить нам технику, вооружения и боеприпасы в тех количествах, о которых заявляет генерал Залужный.

– Таким образом, можно сказать, что в этом вопросе мобилизация в России, деятельность российского ВПК играет второстепенную роль?

– Я бы не стал настолько категорично утверждать, что все движения, которые совершает российская оккупационная армия, абсолютно бесперспективны. Я бы акцентировал внимание на следующих позициях.

Безусловно, проведение частичной мобилизации в РФ позволило насытить боевые порядки российских оккупантов соответствующим количеством личного состава. Те же "чмобики" плохо обеспечены и обучены, но, тем не менее, это та сила, которая повышает боевые возможности российской оккупационной армии.

Российская оборонная промышленность не в состоянии обеспечить все потребности российских вооруженных сил, в первую очередь, в части артиллерийских снарядов. Мы видим, что с этим у них есть серьезные проблемы. Снарядный голод очевиден.

Конечно, путинская Россия будет пытаться найти какие-то варианты, чтобы изменить ход войны в свою пользу, но соотношение экономического потенциала стран, входящих в группу "Рамштайн" 50+ и Российской Федерации, даже с учетом стран-союзников, стран-сателлитов не в пользу российской оккупационной армии.

А это значит, что мы снова выходим на ту же позицию, с которой начали наш диалог. Украина в этом году победит, сроки указаны. Последний аспект, который остается открытым – цена этой победы, какими силами и ресурсами Украина будет расплачиваться за нее – человеческими, техническими и экономическими.

– Уточнение по поводу мобилизации. Как вы думаете, уничтожение сотен "чмобиков" в Макеевке может ли способствовать тому, что желающих убивать украинцев в России станет намного меньше?

– К этому мероприятию еще нужно добавить "бавовну", которая случилась на территории Херсонской области. Буквально сегодня (3 января, – Ред.) в лентах новостей появилась информация о том, что случился новогодний приход HIMARS, и тут же мы получили до 500 российских военных убитыми и ранеными на территории Херсонской области.

Да, безусловно, это окажет влияние. Генерал Буданов заявляет о том, что российская армия с 5 января готова объявить всеобщую мобилизацию, крайне непопулярный шаг. И на фоне огромных потерь из-за бестолковости российских командиров вся эта ситуация будет негативно влиять на настроения в российском обществе.

Решение о всеобщей мобилизации в РФ нарушает общественный договор по части непризыва непрофессионалов. Но даже те, кого призвали в вооруженные силы РФ, уничтожаются огнем украинской артиллерии, и этому всячески способствуют бестолковые командирские решения российских генералов.

– Вопрос по поводу Бахмута. По оценкам британской разведки, пик российского натиска уже позади, и успех оккупанта маловероятен. Согласны ли вы с такими выводами?

– Давайте по порядку. В чем был относительный успех российских оккупантов на этом участке фронта? Активное использование артиллерии – а мы говорили о том, что в настоящее время Россия испытывает снарядный голод, есть проблемы с достаточным количеством снарядов. Для сравнения: еще несколько месяцев назад российская армия могла вести артиллерийский огонь, используя 60 тысяч снарядов в сутки. Сейчас они с трудом набирают 20 тысяч, причем, далеко не всегда.

Снарядов банально не хватает, а российская промышленность не успевает выпускать необходимое количество. Это первое. Второе – огромные потери армии оккупанта. Запасы российских "чмобиков" выхолащиваются. И это тоже проблема.

Когда британцы говорят о том, что Россия теряет определенные возможности по части штурма Бахмута, их выводы логичны, учитывая этих два фактора. Но если мы обратим внимание на передислокацию российских войск, в том числе и российских десантников, которые сосредотачиваются в районе Бахмута, не в одной точке – севернее, южнее и непосредственно на Бахмутском направлении, то можно сделать вывод о том, что путинская армия не отказывается от своих планов по захвату Бахмута. Очевидно, что бои будут продолжаться и далее.