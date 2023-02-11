Съемке позавидовали бы в Голливуде: украинские защитники показали, как передают 'бандероли' оккупантам. Видео

Украинские защитники из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского бьют врага в самых горячих точках фронта. Они регулярно посылают оккупантам свои "бандероли смерти", не оставляя им никакого шанса.

Видео дня

Звягельские бойцы поделились кадрами своей умелой работы. Они опубликовали в соцсетях несколько видео, на которых продемонстрировали, как уничтожают оккупантов .

Кадры удалось снять благодаря слаженной работе двух дронов, один из которых атакует врага, а другой снимает со стороны весь ход событий – некий военный кинематограф.

Еще одно видео звягельцы опубликовали на Facebook-странице 30 ОМБр, прокомментировав кадры разговором командира с оператором дрона:

– Что там по оккупантам? – спросил командир.

– Еще минус два, – ответил оператор дрона.

- Не останавливайтесь…

И звягельцы не останавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине украинские боги войны уничтожили вражеский вертолет Ми-24. По их предположению, на борту находилось "какое-то военное начальство" оккупантов. Сбили и смешали с землей воздушное судно врага артиллеристы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

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