Съемочная группа фильма 'На драйве' попала под обстрел в Харькове. Фото, видео

Во время съемок украинского фильма "На драйве" в Харькове съемочная группа оказалась под обстрелом управляемыми авиабомбами. К счастью, благодаря локации в харьковском метрополитене, который служит укрытием, никто не пострадал.

Работа команды организована с учетом рисков безопасности, поэтому график съемок не нарушен. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Инцидент произошел во время съемок в городе, где команда воспроизводила сцены для полнометражного украинского экшна о молодежи, выборе и жизни в условиях войны.

Часть ленты снимается в прифронтовом Харькове, что добавляло производству особой реалистичности, но и требовало повышенной безопасности.

Несмотря на обстрелы, команда продолжила работу в тесной координации с местными службами, и производство прошло без задержек. Премьера фильма "На драйве" запланирована на весну 2026 года во всех кинотеатрах Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные атаковали гражданский автомобиль в Харьковском районе, применив ударный беспилотник. В результате обстрела два человека погибли на месте, еще четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу. По состоянию на 13:50 от полученных травм в больнице скончалась еще одна женщина, раненная во время атаки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!