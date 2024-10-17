Семья пленных в Брюсселе рассказали о критическом состоянии военных и гражданских в российском плену. Фото

Родные защитников Украины, попавших в плен к российской оккупационной армии, встретились в Брюсселе с представителями Европейской комиссии и Европейского парламента. Они рассказали об условиях, в которых украинцы содержатся в неволе.

Видео дня

Об этом в среду, 16 октября, рассказали в Telegram-канале Координационного штаба по обращению с военнопленными. Украинская делегация подчеркнула, что Россия не допускает мониторинговые миссии к местам, где оккупанты содержат украинских пленных военных и гражданских.

"Представители украинской делегации рассказали о критическом состоянии находящихся в российской неволе военных и гражданских украинцев, о необходимости поиска путей избегания гуманитарного кризиса в условиях отсутствия нежелания страны-агрессора допускать мониторинговые миссии к местам содержания украинских граждан на территории России и оккупированных ею территориях", – отметили в штабе.

Во встрече с представителями ЕК и ЕП приняли участие руководители общественных организаций "Объединение семей пропавших и пленных военнослужащих 24 ОМБр", "Осужденные, но не забытые", "Семьи офицеров и артиллеристов 36 ОБрМП" и ассоциации "Сила морской пехоты" , освобожденный из плена военнослужащий, а также представитель общественной инициативы по защите прав украинских граждан "Поиск.Плен".

Как сообщал OBOZ.UA, резолюция, в которой Совет Европы впервые поднял вопрос освобождения и последующей реабилитации украинских пленных, была единогласно принята на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Также от России требуется соблюдать положения международного гуманитарного права.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!