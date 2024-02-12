Семья с тремя детьми оказалась в огненной западне: подробности страшной трагедии в Харькове

В понедельник в Харькове попрощались семьей Путятиных, которые сгорели в собственном доме после атаки российских дронов на нефтебазу 9 февраля. Погибли родители и трое их маленьких сыновей.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Миша родился во время локдауна, а Паша – во время полномасштабной войны

За день до трагической гибели глава семьи Григорий Путятин в своем Instagram рассказывал о выполненном заказе. Он много лет занимался установкой автоматики на ворота, делал металлические ролеты на окна, гаражи, оконные жалюзи.

На его странице в соцсети – фото со старшим сыном Алексеем. Тут ему около четырех лет. И навсегда останется семь...

Григорий сиял от счастья, когда родился второй сын, Миша (скоро ему должно было исполниться 4 года). В комментарии под фото с выписки из роддома он написал, что пока в мире локдаун, он успел повысить демографию, и теперь у него уже двое сыновей.

Третий сын, Павел, в семье появился всего 10 месяцев назад, когда в Украине уже во всю шла полномасштабная война.

Ольга Путятина до декрета работала в Волчанском отделении Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области.

Семья оказалась в огненной ловушке

"Это очень хорошая и дружная семья. Гриша всегда заботился о своих родных, очень любил и гордился своими мальчишками. Трое сыновей в семье – это было для него предметом гордости. Он работал и старался обеспечить семью, чтобы все у них было хорошо", – рассказала знакомая семьи Путятиных.

Мама Григория часто навещала семью сына. "Она всегда привозила им гостинцы, старалась помочь по дому. Мальчики радовались ее приезду, встречали ее и скучали, когда она уезжала. У нее сейчас огромное горе", – добавляет знакомая.

Старший сын Алексей учился в гимназии №21 неподалеку от дома. Там сейчас собирают гуманитарную помощь для пострадавших во время атаки беспилотников.

В тот вечер, 9 февраля, сразу три иранских Shahed, запущенных российской армией, попали в нефтебазу в Немышлянском районе Харькова. В результате удара были повреждены емкости, где хранился бензин и дизель.

Топливо вспыхнуло – и горящая река потекла по улицам частного сектора. Люди выбегали из домов в чем были, перелезали через заборы, чтобы спастись.

К сожалению, семья Путятиных не успела вырваться из горящей западни. Обычно они спускались в подвал во дворе, но в тот вечер двор вокруг дома и машины уже пылали.

Поэтому они решили укрыться в доме. Ольга со старшим и младшим сыновьями была в ванной, но это их не спасло. Григория нашли в коридоре, а Павла в кухне. Тела сильно обгорели, поэтому устанавливать личности пришлось по ДНК.

На место трагедии приезжала мама Григория. Убитая горем женщина рассказала, что родилась в Белгородской области. А теперь Россия убила ее самых близких людей.

Погибла еще одна супружеская пара

Также во время пожара 9 февраля погибли супруги – Светлана и Анатолий Манойло, им было 65 и 66 лет.

Мужчина был прикован к постели, за ним ухаживала жена. Когда начался пожар, женщина успела позвонить семье своего сына. Она сказала, что взрывы раздались недалеко от них и там что-то горит.

Но вскоре она снова набрала сына и прокричала в трубку, что огонь перекинулся на их дом. Сын с невесткой приехали туда минут через десять, но подойти к дому уже не смогли.

В результате этой трагедии сгорели 15 домов на нескольких улицах.