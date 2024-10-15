Сообщений о возможном участии северокорейских военнослужащих в российско-украинской войне на стороне россиян на протяжении последней недели значительно увеличилось. Основанием для таких предположений стали, в частности, факты гибели и получения ранений офицеров из Северной Кореи на территории оккупированной Донбасса. Об этом стало известно еще в начале октября, а уже 8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен открыто допустил и сообщил, что Северная Корея может направить свои войска в Украину в поддержку России.

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Про те, що на окуповану територію України прибув обмежений контингент військових з Північної Кореї, зокрема, підрозділи інженерних військ, повідомляло і Головне управління розвідки України. Днями Інститут вивчення війни також опублікував звіт, згідно якого на війні в Україні воюють солдати Північної Кореї, ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами.

Відносини між Росією та Північною Кореєю суттєво зміцнилися після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Щоправда, і російський, і північно-корейських лідери називають це виключно "новим рівнем співпраці". Але не такий він вже й новий, як може здатися, адже російсько-північнокорейська дружба значно посилилася з часів правління Путіна, особливо після 2014 року, коли російський диктатор уже не приховував своїх антизахідних та імперських намірів.

Російська агресія, а за нею і посилення ізоляції, лише сприяли подальшому зближенню Північної Кореї та Росії. Тепер ще одним фактором такого зближення стала повномасштабна війна Москви проти українців і, відповідно, подальша ізоляція від прогресивної частини світу та зближення з такими ж країнами-ізгоями.

За висновками розвідслужб та експертів, Північна Корея, ймовірно, постачає Росії ракети на артилерійські боєприпаси для використання у війні проти України, хоча і Москва, і Пхеньян заперечують це. Експерти припускають, що з огляду на те, що Росія та Північна Корея уклали угоду, схожу на військовий союз, відправка на фронт корейських солдат цілком можлива. Нагадаємо, що влітку цього року Кім Чен Ин та Путін підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Договір серед інших моментів передбачає також "взаємну оборону".

Водночас російські війська стають дедалі більш залежними від допомоги своїх союзників, серед яких і Північна Корея. Це результат вдалих дій та ударів Збройних сил України по російських складах зі зброєю, через що тепер росіяни можуть відчути дефіцит озброєння. Для Північної Кореї російська агресія в Україні стала своєрідним шансом отримати і досвід, і гроші. Бо ж продаючи у значних кількостях свою зброю, хоч і сумнівної якості, Північна Корея отримує не лише гроші, необхідні продукти, а й сподівається на доступ до російських технологій, наприклад, ракетних.

Загалом північнокорейська армія за чисельністю є п'ятою у світі. З майже 1,3 млн північнокорейських військовослужбовців 1 млн 100 тисяч становлять сухопутні війська. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин вслід за своїм російським колегою вже неодноразово заявляв, що його країна готова застосувати будь-яке озброєння, в тому числі і ядерне та про те, що він мріє стати військовою наддержавою з ядерною зброєю. Тут почерки обох диктаторів дуже схожі: брязкання зброєю, ядерний шантаж та погрози.У РФ та Північної Кореї насправді чимало спільного і це не лише кордони, погрози, а й бачення майбутнього. До того ж з плином часу країни все більше стають схожими одна на одну: посилення диктатури, цензури, зубожіння населення, санкції, ізоляція від світу, а ще, як противага, – постійний шантаж і погрози ядерною війною.

Сучасні реалії, у які Путін затягнув свою країну, очевидно, змушують російських керманичів йти на кардинальні кроки, на кшталт подальшого зближення та зрощення, зокрема і з Північною Кореєю та залучення військових цієї країни для посилення власної армії.

На думку експертів, подібні дії можна вважати прямим вступом країни у війну, тому, якщо на українських землях з'являться північнокорейські підрозділи, то це взагалі змінює формат цієї війни, вона стає не війною між двома країнами, а конфліктом, до якого безпосередньо залучені треті країни. Якщо диктатори підуть на такий крок, то приховати участь північно-корейських військових точно не вдасться, як і не вдасться приховати кількість полонених, поранених чи загиблих з їхнього боку.